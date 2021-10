“Emily w Paryżu", “Gambit Królowej" czy “Wąż", seriale prezentowane na Netfliksie, udowodniły, że “żyją" długo po tym, jak widzowie skończą oglądać ostatni odcinek. Często, takie składowe fabuły, jak strój czy makijaż, przedostają się bowiem do realnego życia fanów. Podobnie jest z koreańskim serialem “Squid Game", który nieoczekiwanie podbił serca widzów na całym świecie i znalazł się wśród dziesięciu najpopularniejszych seriali platformy.

W mediach społecznościowych ta dziewięcioodcinkowa, południowokoreańska produkcja już zaczęła żyć własnym życiem. Szczególnie uwiodła młodych użytkowników TikToka, którzy chętnie kopiują styl bohaterów serialu. Stąd tak duża popularność na TikToku filmów, jak przygotować ciastko z serialu, czy jak wykonać makijaż w stylu Kang Sae-byeok. Bo to jej uroda zyskała największe uznanie wśród internautek.

Jedna z tiktokerek (podpisująca się nickiem chewy.1000), której filmik obejrzało już ponad 20 mln użytkowników platformy pokazuje, jak krok po kroku wykonać makijaż a la No. 67. Sztuka jest niezwykle prosta, a przy okazji może okazać się wybawieniem dla tych, którzy mają cienie pod oczami - nie trzeba będzie ich bowiem domalowywać.

Zaczynamy od delikatnego, świetlistego podkładu i niewielkiej ilości korektora. Posługując się szminką o delikatnym brązowym odcieniu malujemy pod oczami delikatne smugi, które następnie lekko rozcieramy. Mają one imitować cienie pod oczami. Kolejny krok to sztuczne piegi. Tiktokerka do ich namalowania wykorzystuje pędzelek do cieni, którym delikatnie w okolicy nosa aplikuje szminkę w kolorze ziemistego brązu. W tym wypadku przydatne będą również pomady do brwi, jeśli chcemy osiągnąć efekt nieco bardziej widocznych piegów. Wtedy, wąskim pędzelkiem możemy domalować kilka bardziej widocznych kropek. Jednak pamiętajmy, że całość ma sprawiać wrażenie jak najbardziej zbliżony do naturalności. Na koniec szminka w kolorze ciemnego nude i gotowe.

Nieco bardziej skomplikowany sposób na uzyskanie efektu No. 67 prezentuje tiktoker Yanyan De Jesus. Na jakie elementy, poza oczywistymi piegami i cieniami pod oczami, postawił ten naśladowca? Przypomina o tym, aby w tym makijażu zadbać o brwi - warto je nieco podkreślić i wyczesać. Dodatkowo efekt wzmocni podkreślenie dolnej powieki brązowym cieniem.

TikTok jest pełen wskazówek. Wystarczy wpisać #067, a naszym oczom ukażą się miliony inspiracji.

