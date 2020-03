Makijaż ekspresowy: Zrobisz go w pięć minut!

Quick makeup to idealne rozwiązanie dla każdej zabieganej kobiety, która o poranku nie wie, w co ma ręce włożyć. Przydaje się również, gdy zaśpimy i każda minuta jest na wagę złota. Kilka prostych czynności zajmie nam tylko chwilę, a efekt będzie niesamowity.

Zdjęcie Ekspresowy makijaż to idealna opcja dla zabieganych /123RF/PICSEL

Makijażystka Marta Iwańska doradziła, jak zrobić makijaż dla zapracowanych, który zajmie tylko pięć minut. Do jego wykonania wystarczy kilka produktów: gąbka do aplikacji, krem BB, sypki puder, rozświetlacz, bronzer, tusz do rzęs i olejek do ust.

Reklama

Makijaż zaczynamy od wyrównania kolorytu skóry - to podstawa. Idealnym produktem jest krem BB, który spełnia kilka funkcji: zastępuje krem pielęgnacyjny, podkład i korektor.

Kolejnym krokiem jest nałożenie sypkiego pudru. Powinny o nim pamiętać przede wszystkim kobiety z cerą tłustą i mieszaną. Zastosowany w tzw. strefie T sprawi, że nie będziemy się świecić. To także dobry sposób na utrwalenie makijażu.



Do aplikacji kremu i pudru Marta Iwańska zaleca używanie gąbeczki, która pozwoli idealnie rozprowadzić produkty i zaoszczędzić dodatkowe minuty.

Pora na rozświetlacz. - Nakładamy go jako cień na powiekę, na szczyty kości policzkowych - radzi makijażystka.



Następnie sięgamy po bronzer, który aplikujemy na oczy i policzki. Ostatni krok to nałożenie tuszu do rzęs oraz olejku na usta. Minimalistyczny makijaż gotowy!



Zobacz, jak makijażystka Marta Iwańska wykonuje ekspresowy makijaż: