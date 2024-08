Makijaż, który uwielbia Hailey Bieber. Strawberry make-up hitem tego lata

Lato to świetny okres do przeprowadzania eksperymentów modowych i makijażowych. To czas, w którym często decydujemy się na jaśniejsze i żywsze kolory, które pokreślą wakacyjny klimat. W przypadku niektórych make-upów nie potrzeba wiele, aby wyglądać doskonale. Sprawdź, czym jest truskawkowy makijaż, który uwielbia Hailey Bieber.