Jesień: Wyzwanie dla skóry

Jesień to trudny czas dla naszej skóry. Z jednej strony mamy mniej słońca, a zatem produkcja melaniny w organizmie zmniejsza się, co oznacza, że nasza bariera chroniąca skórę przed wolnym rodnikami także jest mniej skuteczna. Ponadto pojawiają się warunki atmosferyczne, które negatywnie wpływają na cerę, takie jak silny wiatr, chłód czy mróz. Swoje trzy grosze do pogorszenia się stanu skóry dokłada także ogrzewanie mieszkań. Choć w zimne październikowe i listopadowe wieczory trudno wyobrazić sobie dom bez ciepłego grzejnika, to jednak nie zmienia faktu, że ogrzewanie wysusza nie tylko powietrze w mieszkaniach, ale przyczynia się też do suchości naszej skóry. Wiele czynników ma negatywny wpływ na naszą cerę, stąd pojawia się pytanie: jak dbać o skórę jesienią?

Reklama

Zobacz również: Ta maść z apteki kosztuje 20 złotych, a działa cuda. Skóra będzie ci wdzięczna

Zdjęcie Maść z apteki pomoże skórze / 123RF/PICSEL

Jak dbać o skórę jesienią? Maść z apteki rozwiąże wiele problemów

Przede wszystkim warto zadbać o odpowiednie nawilżenie i regenerację skóry, aby pozostała ona zdrowa i jędrna. Takie efekty może zapewnić nam maść z alantoiną, która w zależności od apteki i producenta może kosztować od 11 do 16 złotych.

Alantoina ma działanie nawilżające i regenerujące: nawilża, pobudza produkcję nowych komórek, łagodzi świąd i pieczenie, likwiduje zaczerwienienia. Jak dbać o skórę jesienią? Otulać ją kojącą kołderką z maści alantoinowej. Preparat zniweluje szorstkość skóry, sprawi, że stanie się ona miękka i gładka.

Warto dodać, że alantoina jest składnikiem wielu kremów do pielęgnacji, ale także toników dla osób borykających się z trądzikiem, ma bowiem właściwości łagodzące i zmniejsza widoczność blizn. Związek jest dodawany do szamponów do włosów i niektórych kosmetyków dla dzieci. Jest łagodny dla skóry i nie zatyka porów.



Zobacz również: Tania maść z apteki to hit. Na zmarszczki działa jak żelazko