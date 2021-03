​Masz łamliwe paznokcie? Zdradzamy pięć sposobó na to, jak je wzmocnić

Chyba jeszcze nigdy nie było tak trudno jak tej wiosny utrzymać paznokcie w dobrej kondycji. Nie dość, że od roku ciągle je katujemy płynami do odkażania, to jeszcze mamy przedwiośnie, czyli okres, w którym włosy i paznokcie zawsze są w gorszym stanie. Poza tym na stan paznokci niebagatelny wpływ mają chemikalia stosowane do sprzątania, a także zamiłowanie Polek do manicure hybrydowego. Jednak nie ma co załamywać rąk i trzeba zacząć działać.

Zdjęcie Słabe, łamliwe paznokcie to zmora wielu kobiet. Problem przybiera na sile wiosną /123RF/PICSEL

Najlepiej podejść do problemu systemowo - łamliwość paznokci to zazwyczaj skutek wielu czynników, wśród których na pierwszy plan wysuwa się niedostatek składników mineralnych i witamin w codziennej diecie, ale także przedłużające się odwodnienie organizmu. Wiele osób pije zbyt małe ilości wody w ciągu dnia, co dość szybko odbija się właśnie na paznokciach. Jakie składniki oprócz dodatkowych szklanek wody włączyć do codziennej diety, by szybko zobaczyć efekt? Takie, które zawierają cynk, krzem i żelazo oraz witaminę A, witaminę C i biotynę, czyli mówiąc prościej należy jeść codziennie zielone warzywa i orzechy. I tu dochodzimy do pierwszego superpatentu, który sprawi, że paznokcie przestaną się łamać.

Sałatka z listków młodego szpinaku i rukoli z pieczonymi burakami oraz prażonymi orzechami włoskimi

W zasadzie już w jej nazwie zawarty jest przepis, bo wystarczy połączyć wszystkie składniki na talerzu i skropić je oliwą oraz octem balsamicznym. Pyszna i bardzo zdrowa - zwłaszcza dla paznokci.

Olejki

Zanim organizm przyswoi wystarczającą ilość niezbędnych składników odżywczych wymienionych wyżej, a zwłaszcza biotyny, dzięki której paznokcie się wzmocnią, trzeba solidnie nawilżyć i zabezpieczyć płytki od zewnątrz. Codzienne wcieranie olejku arganowego lub oliwy z pierwszego tłoczenia na pewno pomoże. Dobrą metodą jest także moczenie paznokci w lekko podgrzanym oleju rycynowym z dodatkiem kilku kropli cytryny - skuteczne, choć wymaga nieco więcej zachodu.

Manicure japoński

To jeden z najskuteczniejszych sposobów na szybkie uratowanie zniszczonych i łamliwych paznokci. Polega on na wcieraniu w płytkę specjalnej pasty, w składzie której znajduje się m.in. krzemionka, pyłek pszczeli, witaminy A i E. Pastę wciera się specjalną szczoteczką, a po zakończonym zabiegu paznokcie są błyszczące i gładkie, jakby były pomalowane odżywką. Zabieg ten jest dostępny w salonach manicure, ale zestawy do samodzielnego wykonania manicure japońskiego można kupić w wielu drogeriach.

Odpoczynek od hybrydy

Przywrócenie paznokciom dobrej kondycji nie uda się, jeśli będziesz nosić manicure hybrydowy. Acetonowe zmywacze stosowane do usuwania tego lakieru są dla łamliwych paznokci jak czołg przejeżdżający po klombie róż. Nie ma czego zbierać. Miesiąc detoksu od malowania paznokci to konieczność i absolutne minimum.

Odpowiedni pilnik

Niebagatelne znaczenie przy łamliwych paznokciach ma także to, jak je obcinasz i opiłowujesz. Skracaj paznokcie ostrą obcinaczką i wyrównuj pilnikiem wykonanym z papieru lub szkła. Ten z metalu schowaj na dnie szuflady i najlepiej już nigdy go z niej nie wyciągaj. Wyrównując paznokcie pilnikiem, zawsze piłuj je w jedną stronę i nigdy nie rób tego wtedy, gdy płytki są wilgotne. Ważne jest też, by piłować paznokcie pod kątem, a nie równolegle do ich krawędzi. Technika używania pilniczka przy łamliwych paznokciach to naprawdę kluczowa kwestia.