​Modna fryzura na lato 2021? Glam shag! To ostre cięcie i elegancja!

Jakie fryzury są najmodniejsze w wakacje 2021? To powracające trendy, szczególnie fryzury w stylu shaggy hair, znane z lat 70. Unowocześniona wersja cieniowanego cięcia tego typu podbija serca kobiet. Jak wygląda glam shag? Jak szybko zrobić fryzurę w domu? To wcale nie jest trudne!

Fryzury na lato 2021? Wybierz glam shag

Modna fryzura na lato musi być jednocześnie lekka i zwiewna. To nie moment na ciężkie upięcia i skomplikowane uczesanie! Właśnie dlatego hit lata 2021 to fryzura typu glam shag - cieniowana, elegancka i prosta.

Jak wygląda najmodniejsza fryzura wakacji? Mamy w niej dużą wolność! Włosy mogą być dowolnej długości - można ją zrobić z włosów sięgających nawet do połowy pleców. Kluczowe we fryzurze glam shag są postrzępione "pazurki" przy twarzy oraz fale.





Modna fryzura na lato 2021? Sprawdzi się w tych okazjach!

Glam shag charakteryzuje się połączeniem drapieżności z lat 70. i klasycznej elegancji. Taka modna fryzura sprawdzi się podczas specjalnych okazji, takich jak śluby i wesela, chrzty, urodziny czy rocznice.

Będzie też równie dobra na zwykłe wieczorne spotkanie z koleżankami, randkę czy wyjście do klubu. To naprawdę uniwersalne uczesanie!

Dla kogo fryzura glam shag?

Taka fryzura na lato 2021 jest też bardzo wdzięczna - doda objętości nawet cienkim włosom, co podkreślają styliści. Z kolei grubym, ciężkim włosom doda lekkości i "odciąży" je.

Fryzura glam shag sprawdzi się nie tylko we wszystkich typach i długościach włosów o każdej kondycji. Pasuje także do każdego kształtu twarzy. Ważne jest tylko to, by fryzjer dopasował ją do ciebie.



Jeśli na przykład masz długą, pociągłą twarz, możesz wydłużyć grzywkę - wtedy twarz zostanie optycznie skrócona. Z kolei przy kwadratowej twarzy sprawdzi się bardziej miękka, cieniowana grzywka, która sprawi, że twarz będzie wydawała się owalna.





