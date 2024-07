Stosowanie zimna jako elementu terapii leczniczych było znane już w XX wieku. Początkowo stosowano po prostu zimną wodę, a później zamrożone przedmioty oraz lód. Dziś natomiast, dzięki rozwojowi wielu dziedzin nauki, używamy do tego celu pary chlorku etylu.

Masaż kostkami lodu to nasz sprzymierzeniec w walce o jędrną, pełną blasku cerę. Można wykonać go zarówno rano jak i wieczorem, jednak jego miłośniczki zalecają, aby stosować go zaraz po przebudzeniu kiedy nasza twarz często jest opuchnięta, a oczy podkrążone. Taki masaż możemy też wykonać przed jakimś ważnym wyjściem, ponieważ daje natychmiastowy efekt napiętej skóry.