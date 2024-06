Co to jest drenaż limfatyczny?

Drenaż limfatyczny to rodzaj masażu uciskowego, którego celem jest pobudzenie krążenia limfy. Zalecany jest przy zastojach limfatycznych, obrzękach pooperacyjnych, cukrzycy czy jako zabieg wspomagający odchudzanie. Układ limfatyczny i jego prawidłowe funkcjonowanie jest niezwykle ważny dla całego naszego organizmu.

Tworzą go naczynia limfatyczne (w tym również węzły chłonne), których zadaniem jest oczyszczanie płynącej przez nie limfy i produkcja komórek odpornościowych. Układ limfatyczny jest niezbędny do budowania odporności naszego organizmu oraz walki z drobnoustrojami, infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi.

Układ limfatyczny bierze również udział w transporcie takich substancji, jak białka i tłuszcze, do poszczególnych komórek ciała, dlatego tak ważne jest prawidłowe krążenie limfy i brak zastojów.

Na co pomaga drenaż limfatyczny - wskazania

Drenaż limfatyczny przywraca skórze młody wygląd 123RF/PICSEL

Drenaż limfatyczny poprawia krążenie limfy, usuwa nadmiar wody z organizmu, dzięki czemu przyspieszony zostaje metabolizm i zapobiega obrzękom różnych części ciała. Ten typ masażu przeciwdziała również chorobom i dolegliwościom spowodowanym przez zastój krwi i limfy. Drenaż oczyszcza organizm z toksyn, poprawia wygląd skóry - odżywia ją i zmniejsza cellulit, a także wspomaga proces odchudzania. Zabieg ma również działanie relaksacyjne, poprawia nasze samopoczucie i redukuje stres.

Wskazaniami do wykonania drenażu limfatycznego są:

obrzęki i zastoje limfatyczne

obrzęki powstałe w wyniku urazów

obrzęki pooperacyjne

cukrzyca

niektóre choroby metaboliczne

poprawa działania układu odpornościowego

choroby zwyrodnieniowe stawów

wsparcie w procesie odchudzania

redukcja cellulitu

Przeciwwskazania do zabiegu

Istnieją również przeciwwskazania - ogólne i miejscowe, do wykonywania drenażu limfatycznego. Zaliczają się do nich m.in.:

nadciśnienie tętnicze

wady serca

zaawansowana miażdżyca

choroby układu sercowo-naczyniowego

choroby nowotworowe

stany zapalne w organizmie

padaczka

niewydolność nerek i wątroby

choroby skóry

miesiączka

Jak wygląda zabieg drenażu limfatycznego?

Zabieg wykonywany jest przez fizjoterapeutę lub masażystę i wykorzystuje się do niego specjalne techniki i chwyty terapeutyczne, które wykonywane są w określonym czasie oraz z odpowiednią siłą i częstotliwością. Drenaż limfatyczny jest kombinacją ruchów okrężnych, obrotowych, pompujących i czerpiących, których siłę dostosowuje się do obszaru na ciele, na którym przeprowadzany jest masaż oraz do stanu zdrowia pacjenta. Podczas drenażu ruchy prowadzone są zawsze od ciała ku końcowi kończyn, czyli od tzw. części proksymalnych do części dystalnych. Jeśli więc przeprowadzany jest masaż limfatyczny nóg, to zabieg zaczyna się od ud i stopniowo podąża się w kierunku stopy.

Drenaż limfatyczny może być wykonywany manualnie - przez masażystę lub fizjoterapeutę, lub przy użyciu specjalnych urządzeń do kompresji pneumatycznej. Wyposażone są one w mankiety podzielone na komory, do których wkłada się dotkniętą obrzękiem część ciała. Do komory wtłaczana jest powietrze, a następnie urządzenie wytwarza podciśnienie, które stymuluje do pracy układ limfatyczny pacjenta.

Rodzaje drenażu limfatycznego

Ze względu na rozmieszczenie układu limfatycznego, obrzęki i zastoje mogą pojawić się w różnych częściach ciała. Dlatego też wyróżnia się kilka rodzajów drenażu.

drenaż limfatyczny nóg - ma za zadanie przede wszystkim zredukować obrzęki i ból, zlokalizowane w okolicach łydek. Masaż ten polecany jest w szczególności osobom, których praca wymaga długiego stania, np. kelnerom lub fryzjerom

drenaż limfatyczny rąk - wykonuje się go na całej długości kończyny, rozpoczynając od dołu pachowego aż po śródręcze i palce. Zabieg ten najczęściej stosowany jest u kobiet po mastektomii

drenaż limfatyczny brzucha - zalecany jest osobom z nadwagą jako zabieg wspomagający odchudzanie. Efektem takiego masażu jest redukcja obrzęków lipidowych i regulacja procesów metabolicznych

Drenaż limfatyczny nóg - ma za zadanie przede wszystkim zredukować obrzęki 123RF/PICSEL

Drenaż limfatyczny twarzy

Zabieg trwa zazwyczaj od 30 do 45 minut, a częstotliwość jego wykonywania zależy od indywidualnych potrzeb danej osoby. Jednak tak jak w przypadku większości masaży, tak i w tym przypadku, najlepsze rezultaty otrzymuje się po wykonaniu serii zabiegów.

Regularnie wykonywany drenaż limfatyczny twarzy sprawi, że nasza cera stanie się bardziej jędrna, a zmarszczki spłycone. Znikną obrzęki spowodowane przez nagromadzenie toksyn, zmniejszeniu ulegnie opuchlizna i zasinienia pod oczami.

Ile kosztuje drenaż limfatyczny?

Drenaż limfatyczny trwa od 30 do 60 minut, a jego cena uzależniona jest od obszaru ciała, na którym chcemy wykonać masaż. Ceny też mogą się różnić w zależności od tego czy wybierzemy zabieg wykonany manualnie, czy za pomocą urządzenia do kompresji pneumatycznej.

Drenaż limfatyczny twarzy to koszt od 150 do 180 zł, natomiast ten sam zabieg, ale uwzględniający nogi to wydatek od 220 do 380 złotych.

