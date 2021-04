Najdłuższe paznokcie w szkole. Nie obcina ich od lat

Simone Christina była nastolatką, kiedy postanowiła zmienić swój wizerunek. Jest w tym bardzo konsekwentna, bo jako dorosła kobieta nadal może się pochwalić imponującym manikiurem. I rosnącym gronem fanów.

Zdjęcie Każdy dodatkowy centymetr płytki napawa ją dumą / instagram.com/simone_christina_ / Instagram

Rynek kosmetyczny rośnie z roku na rok. Dotyczy to zwłaszcza stylizacji paznokci, na których wygląd zwracamy coraz większą uwagę. Salony manikiuru powstają jeden za drugim i wręcz ze sobą sąsiadują. Popyt jest ogromny, a w najlepszych trzeba długo czekać na wolny termin.

Ona też korzysta z ich usług, choć jako klientka stanowi spore wyzwanie. Rzadko bowiem widuje się równie długą płytkę. Całkowicie naturalną i należącą do tak młodej osoby. Poznajcie niemiecką influencerkę, która znalazła nietypowy sposób na wyrażenie siebie.

A inni chętnie to podziwiają.

Długie paznokcie bywają naprawdę piękne, ale mogą być też zupełnie niepraktyczne. Simone Christina łączy jedno z drugim – wygląda jak chce i w niczym jej to nie przeszkadza.

Niemka miała zaledwie 14 lat, gdy podjęła odważne postanowienie: nigdy więcej nie obetnie paznokci. Trudno powiedzieć, czy dotrzymała słowa, ale efekty i tak są spektakularne.

Sześć lat później mają przynajmniej 15 cm długości i… 15 tysięcy zagorzałych fanów na Instagramie. Młoda kobieta regularnie publikuje zdjęcia, dokumentując wzrost płytki i chwaląc się nowymi stylizacjami.

Wbrew pozorom, taki wynik to spory sukces. Simone bardzo dba o to, co je, żeby dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Stosuje też odżywki oraz kąpiele wzmacniające.

Spektakularny manikiur nie sprawia jej żadnych problemów. W czasie zajęć na uczelni swobodnie sięga po długopis, aby wszystko dokładnie zanotować. Paznokcie w niczym nie ograniczają naszej bohaterki.

"Idealnie do ciebie pasują", "wyglądają solidnie", "są piękne i mocne", "marzę o identycznych" – zachwycają się obserwatorzy, których z dnia na dzień przybywa.

20-latka gustuje przede wszystkim w klasycznej czerwieni, choć ma również słabość do ciemnych paznokci o brokatowym wykończeniu. Czasami zmywa lakier i pokazuje wypielęgnowaną naturalną płytkę.

Czy kiedyś radykalnie je skróci? Na razie zupełnie nie bierze tego pod uwagę.

