Najgorsze makijaże dla kobiet 50+. Wystrzegaj się tych błędów

Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy i są w stanie powiedzieć wszystko. Częściowo jest to na pewno prawdą, więc warto zadbać o ich oprawę. Często jednak w kosmetyczkach trzymamy produkty, które kupiliśmy lata temu i kiedyś podkreślały naszą urodę lub wpisywały się w trendy. Niektórych rzeczy niestety warto się pozbyć, gdyż mogą wyglądać niekorzystnie na twarzy dojrzałej kobiety.

Co nie powinno znajdować się w naszym zestawie kosmetyków do oczu? Największym błędem makijażowym popełnianym przez kobiety 50+ jest korzystanie ze zbyt ciemnych cieni, które niegdyś były modne. Używanie czerni, fioletu, granatu może sprawiać, że wyglądamy na zmęczone. Należy wystrzegać się także odcieni perłowych i metalicznych, które podkreślają zmarszczki i niedoskonałości skóry, a zwłaszcza w przypadku opadających powiek. Dojrzałe panie powinny zrezygnować również z jaskrawych kolorów, które nie będą wyglądać naturalnie. Lat mogą dodać też zbyt matowe i ziemiste odcienie, takie jak szarość, brąz i oliwkowa zieleń. Dodadzą twarzy surowości, czego raczej wystrzegamy się po pięćdziesiątce.

Fiolety i niebieskie odcienie podkreślają sińce pod oczami

Podczas malowania oczu należy mieć na uwadze, aby nie nakładać zbyt grubej warstwy cieni, które obciążą powiekę. Podobnie jest również z błyszczącymi kosmetykami, a zwłaszcza w brokatowej formule, które mogą osadzać się w zmarszczkach i przyciągać do nich wzrok. Natomiast jeśli decydujemy się na kredkę do oczu lepiej zrezygnować z czarnego produktu i zamienić go np. na brąz, który nie będzie tak podkreślał mankamentów, jak ciemniejszy odcień. Lepiej postawić na lekkie i cienkie kreski, które delikatnie podkreślą oko.

Uważaj na ciemne odcienie, mogą dodać lat

Skoro już wiemy, jakich produktów powinniśmy się wystrzegać, to przejdźmy do przyjemniejszej części, czyli do tego, jak podkreślić atuty przy dojrzałej urodzie. Tak naprawdę nie potrzebujemy zbyt wiele, aby wizualnie odmłodzić oko, które dobrze pomalowane, odwraca uwagę od wszelkich niedoskonałości.

Świeżości kobietom po pięćdziesiątce nadadzą ciepłe i naturalne odcienie, takie jak brzoskwiniowy, morelowy lub łososiowy. Ocieplą spojrzenie i dodadzą zdrowego wyglądu, nawet najbardziej zmęczonej skórze. Idealnie sprawdzą się również satynowe wykończenia, które dodają buzi delikatnego blasku. Ciekawym rozwiązaniem są także lekko opalizujące cienie np. ciepłe beże i karmelowe brązy, które nie przytłaczają twarzy i oka. Kobiety, które zmagają się z suchą powieką, powinny wybierać kremowe cienie w pastelowych i stonowanych odcieniach, jak pudrowy róż, liliowy i lawendowy. Warto także używać rozświetlających kolorów w wewnętrznych kącikach oczu, które pomogą rozpromienić dojrzałą twarz.

Dobrze dobrane kosmetyki pomogą rozświetlić ziemistą cerę i zakryć niedoskonałości

Jak nakładać cień na powiekę? Praktyczne porady

Bardzo istotne jest przygotowanie powieki do makijażu, zaczynając od nałożenia bazy pod cienie. Zadaniem tego produktu jest wygładzenie skóry i zapobieganie osypywaniu się cieni, a do tego efekt końcowy będzie trwalszy. Następnie możemy nałożyć na oko lekki korektor, który wyrówna koloryt powieki i zakryje ewentualne przebarwienia. Jednak nie należy nałożyć go zbyt dużo, aby nie podkreślał zmarszczek. Potem wybieramy trzy stonowane cienie według indywidualnych preferencji, najlepiej sugerując się powyższymi wskazówkami.

Przejdźmy zatem do techniki aplikacji. Zaczynamy od jasnego cienia, takiego jak wanilia lub beż i nakładamy go na całą powiekę. Przechodzimy do trochę ciemniejszego koloru np. delikatnego brązu, który rozprzestrzeniamy w załamaniu powieki i kierujemy pędzelkiem ku górze, aby "unieść" oko. Następnie nabieramy ciemniejszy odcień i subtelnie nakładamy w zewnętrzny kącik oka. Na koniec warto dodać rozświetlenie na środek powieki i wewnętrzny kącik oka. Takiej techniki można używać ze wszystkimi kolorami, tylko należy pamiętać, aby były one ze sobą spójne. Dodatkowo po każdym nałożeniu produktu na pędzel - strzepujemy delikatnie, aby nam się nie osypywał na całą twarz. Każdą "warstwę" cieni dokładnie blendujemy, czyli rozprzestrzeniamy delikatnymi, kolistymi ruchami, aż ich koloryt się wyrówna. Dzięki tym kilku wskazówką jeteś w stanie odmłodzić oczy nawet o 10 lat.

Nadmiar makijażu może zaszkodzić w każdym wieku