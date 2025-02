Ciekawym rozwiązaniem na cienkie i pozbawione objętości włosy są wysokie upięcia. Choć często kojarzą się z weselami i niebywałą trudnością, to w cale nie musi tak pozostać. Sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i na eleganckie uroczystości. Jest prosta w wykonaniu, a za to bardzo efektowna. Takie uczesanie wzbogacić mogą różnorodne dodatki, takie jak spinki, wsuwki, czy "kwiatki". Mamy kilka propozycji na stworzenie wysokiego upięcia w zależności od upodobań.

Niegdyś cenione było cieniowanie włosów, co z biegem czasu stało się passe. Jednak na przestrzeni ostatniego roku można zauważyć, że powraca "Rachel cut", czyli uczesanie z serialu "Przyjaciele". Kluczowe są warstwowe cięcia, które dodają cienkim włosom niezwykłej objętości, jednak wymagają odpowiedniego modelowania ich na co dzień, co dla niektórych może być męczące. Jeśli posiadamy, takie cięcie to należy przede wszystkim wyposażyć się w dużą okrągłą szczotkę. Jak ułożyć takie włosy szybko i ładnie? Przede wszystkim suszymy włosy na szczotkę, wyciągając je do góry u nasady. Końcówki można podwijać delikatnie na zewnątrz. Na koniec stosujemy fryzjerski trik - podpinamy ciepłe pasma klipsami, aby ostygły w uniesionej pozycji.