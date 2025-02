Choć jest kilka żelaznych zasad, których należy przestrzegać podczas wybierania koloru farby do włosów przez panie po 50-tce, to cała reszta jest kwestią całkowicie osobistych preferencji. Oczywiście, większość specjalistów od wizerunku, fryzjerów i stylistów będzie odradzać na przykład najciemniejsze kolory farb takie jak czerń czy bordo, ponieważ pasują bardzo niewielu osobom i najczęściej dodają twarzy lat. Dobrze jest także postawić na naturalność i nie przesadzać z utrwalaniem pukli lakierem do włosów, by nie tworzyć sztywnego, nienaturalnego efektu na głowie. Poza tym cała gama kolorów farb właściwie jest dozwolona, pod warunkiem że same panie będą się dobrze w nich czuć.