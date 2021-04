Wiosna rządzi się swoimi prawami, wnosi powiew świeżości i zachęca do zmian. Wymieniamy garderobę, zaczynamy treningi i odświeżamy fryzury - nie inaczej będzie również w tym roku. Mocne kolory i radykalne cięcia to tylko część lansowanych przez stylistów i gwiazdy trendów. Poznajcie najmodniejsze fryzury tej wiosny!

Zdjęcie Michelle Williams od wielu lat jest fanką pixie cut / Sipa USA / East News

Shaggy hair

Shaggy hair to trend, który z pewnością pamiętają wasze mamy. Narodził się bowiem w latach 70. i lansowały go takie gwiazdy jak Cher, Jane Fonda, a nawet Mick Jagger. To świeże, nonszalanckie cięcie już jest prawdziwym hitem sezonu, a wiosna jeszcze nie zaczęła się na dobre!



Shaggy hair to mocno wycieniowane włosy, króciutkie z przodu i długie z tyłu. Oryginalnie nosiło się to cięcie z grzywką, ale instagramerki i blogerki modowe coraz częściej lansują je w odświeżonej wersji. Najważniejszym elementem tej fryzury są mocno postrzępione, pełne objętości włosy, które układamy niedbale, jakby od niechcenia. Trzeba przyznać, że shaggy hair to idealne rozwiązanie na czas pandemii, perfekcyjne fryzury są przecież teraz passe.

Pixie cut

Zdjęcie Anne Hathaway świetnie prezentowała się w pixie cut / LFI/Photoshot / East News

Przeciwwagą dla shaggy hair jest bez wątpienia jedno z ulubionych cięć gwiazd ostatnich lat - urocze i pełne kobiecości pixie hair. Tę bardzo krótką, a mimo to kobiecą fryzurę pokochały takie gwiazdy jak Michelle Williams, Anne Hathaway czy Katy Perry. Tej wiosny pixie cut to prawdziwy fryzjerski hit.



Pixie cut nie jest wynalazkiem ostatnich lat - po raz pierwszy zaprezentowała ją Twiggy w 1966 roku, a świat... dosłownie oszalał na jej punkcie. W ślady słynnej modelki poszły Goldie Hawn czy Mia Farrow, a kilka dekad później Charlize Theron, Rihanna i Halle Berry.



Fryzura pixie cut - komu pasuje?

Cięcie pixie cut ma mnóstwo zalet! Optycznie wyszczupla i odmładza twarz, dodaje świeżości i nie wymaga skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Nie sprawdzi się jednak u kobiet otyłych, może bowiem zaburzać proporcje i podkreślać mankamenty figury. Pixie cut nosimy dziś na kilka sposobów - możemy zdecydować się na wariant bardzo krótki (lansowała go przed laty Katy Perry), pozwolić włosom odrosnąć lub wybrać asymetryczną wersję z dłuższą grzywką. Instagram wręcz kipi od inspiracji!





