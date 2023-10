Spis treści: 01 Najmodniejsze odcienie blondu: ciepły nektar

02 Najmodniejsze odcienie blondu: retro Hollywood

03 Najmodniejsze odcienie blondu: lodowa biel

04 Najmodniejsze odcienie blondu: powrót żółtej blondynki

05 Najmodniejsze odcienie blondu: grzybowy blond

Najmodniejsze odcienie blondu: kokosowy blond

Niezależnie od tego, czy jesteś w grupie pań, które farbują włosy same, czy też wśród tych, które bez pomocy fryzjera żyć nie mogą, wiesz na pewno, że posiadanie farbowanych na blond włosów to praca na cały etat. Pielęgnacja nie jest prosta, jeśli chcemy, żeby kolor zawsze wyglądał dobrze.

- Blond włosy, zwłaszcza platynowe jak u Barbie, wymagają częstych wizyt w salonie w celu poprawiania odrostów i wykonywania zabiegów tonizujących, aby utrzymać pożądany efekt - mówi pani Lucyna, fryzjerka z Krakowa.

Dodaje, że najważniejsze to zaufać ekspertowi i nie upierać się przy wymarzonym kolorze, często widzianym na zdjęciu w mediach społecznościowych. - To się najczęściej nie udaje - mówi pani Lucyna. - Blond (i nie tylko blond) trzeba wybierać starannie, tak, żeby pasował do naturalnego odcienia skóry klientki.



Pamiętajmy, że blond będzie wyglądał dobrze na zdrowych, dobrze nawilżonych włosach - dodaje i uspokaja, że każda z klientek znajdzie coś dla siebie - Odcieni blondu jest tyle, ile odcieni różu w świecie Barbie.

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli już masz blond, nie jest bardzo trudno zmienić jego odcień. Oczywiście najlepiej rękami specjalisty.

Nie możesz zdecydować, jaką blondynką chcesz być? Sprawdź, jakie odcienie są teraz najmodniejsze i najlepiej służą naszej urodzie!

Zdjęcie Margot Robbie jako Barbie / materiały prasowe

Najmodniejsze odcienie blondu: ciepły nektar

Brzmi pysznie, a wybrzmiewa romantycznym, soczystym podejściem do znanego nam już lekko truskawkowego odcienia blondu. Ten kolor wydaje się być kwintesencją ciepła, wiosennej pogody, coraz mocniej operującego słońca i ciepłych wieczorów. Fryzjerzy określają ten odcień jako luksusowy, właśnie z uwagi na jego ciepło i złotą tonację. Kluczem jest rozjaśnienie do ciemnozłotego blondu, a potem dodawanie waniliowo-kremowych pasemek. Jak dbać o taki odcień? Nie używać fioletowego szamponu.

Najmodniejsze odcienie blondu: retro Hollywood

Na uzyskanie takiego odcienia potrzeba czasu i cierpliwości, ale efekt jest oszałamiający. Zobaczcie tylko, jak wygląda w nim Billie Eilish, która, przypomnijmy, schodziła z ciemnego koloru z zielono-niebieskimi końcami.



Najmodniejsze odcienie blondu: lodowa biel

Skąd popularność takiej koloryzacji? Białe włosy są kuszące, bo... praktycznie nie występują w przyrodzie. A to co rzadkie, niespotykane, nietypowe, zawsze było w cenie w modzie.

Najmodniejsze odcienie blondu: powrót żółtej blondynki

W kontrze do lodowej bieli od zawsze stały żółte blondy. Jeśli jesteś ich miłośniczką, dobre wieści - powróciły. Eksperci mówią wręcz, że złote odcienie z ciepłymi akcentami to nowa platyna. Najlepsze jest to, że takie odcienie są dużo bezpieczniejsze dla samych włosów. Nie wymagają silnej ingerencji chemikaliami.

Najmodniejsze odcienie blondu: grzybowy blond

Widzisz ten odcień oczami wyobraźni? Ale jak go opisać? To coś pomiędzy siwym a jasnym brązem, a może ciemnym blondem? Jakkolwiek, mushroom blonde to jeden z najgorętszych fryzjerskich trendów tego roku. Triumfy święcił parę lat temu, teraz znów wraca do łask. To dobre rozwiązanie dla marzących o blondzie brunetek, ale też dla naturalnych blondynek.

Najmodniejsze odcienie blondu: kokosowy blond

Robi się coraz ciekawiej? To bardzo bogata koloryzacja. Ciemniejsze u nasady, delikatnie przechodzące w blond, a nawet bardzo jasny blond włosy, to absolutny hit. Plusy? Niskie koszty utrzymania - odrost jest zamierzonym efektem! Szach mat! Do utrzymania białych końców w dobrej formie wystarczy używać fioletowego szamponu.

