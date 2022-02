Woda pomaga opóźniać procesy starzenia

Najtańsza, powszechnie dostępna i ważna dla zdrowia, w każdym możliwym aspekcie.

Woda jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu wszystkich procesów metabolicznych i funkcji życiowych. Odwodnione komórki skóry, takie jak mózgu oraz wszystkich innych organów i narządów, są znacznie bardziej podatne na uszkodzenia i toksyczne działanie wolnych rodników. Szybciej się starzeją.

Dorosły człowiek powinien wypijać 2-2,5 lita wody na dobę. Ważna jest nie tylko ilość, ale też sposób, w jaki pijemy. Wypijana duszkiem, zostanie wydalona z organizmu równie szybko, jak się do niego dostała. Dlatego, dla lepszej skóry, samopoczucia i zdrowia, warto wypracować nawyk popijania wody małymi porcjami, przez cały dzień. To procentuje lepszą kondycją umysłową i piękniejszą, rozświetloną cerą. Najdroższe kremy i zabiegi nie zastąpią działania wody - ona jest pierwszym i najważniejszym "kosmetykiem".

Zimą i na progu wiosny, gdy mamy większą ochotę na ciepłe napoje, można zastępować ją innymi płynami, jednak nie wszystkie wliczają się do dziennego bilansu wodnego. Kawa i mocna, czarna herbata, a przede wszystkim napoje alkoholowe nie nawadniają. I nie mogą być traktowane jako substytut wody.

Znudziła ci się woda? Zastąp ją naparem ziołowym albo zieloną herbatą.

Zielona herbata: Doskonałe antidotum na przedwczesne starzenie komórek

Warto pić ją zamiast kawy. Krótko parzona ma działanie pobudzające. Jest doskonałą alternatywą dla wody, zwłaszcza jeśli chcemy napić się ciepłego płynu, który nie rozgrzewa. Zielona herbata ma delikatne działanie wychładzające i - co najważniejsze dla hamowania procesów starzenia - zawiera aż cztery ważne katechiny o silnym właściwościach przeciwutleniających. W liściach zielonej herbaty jest epikatechina, epigalokatechina, galusan epikatechiny i galusan epigalokatechiny. Ich moc antyutleniająca jest od 25 do 100 razy wyższa niż potencjał witaminy C czy E.

Regularne spożywanie zielonej herbaty ma wielokierunkowy, pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Pomaga oczyścić organizm z jonów metali ciężkich i innych toksyn, sprzyja poprawie zdolności poznawczych, takich jak myślenie, zapamiętywanie i koncentracja. Usprawnia metabolizm, stymuluje usuwanie z organizmu złogów i zbędnych produktów przemiany materii.

Napary z mięty pieprzowej i melisy: Naturalne remedium na przedwczesne starzenie komórek

Obie rośliny mają wysoką zawartość antyoksydantów, a to najskuteczniejsza broń w starciu z wolnymi rodnikami. To one, wbrew przyjemnie brzmiącej nazwie, obsesyjnie szukając pary dla swojego niesparowanego elektronu, sieją spustoszenie w ludzkim ciele.

Najlepszym, co możemy zrobić, by minimalizować straty, jakie ponosi organizm narażony na permanentny atak wolnych rodników, jest włączanie do menu produktów z wysoką zawartością antyoksydantów. Warto wzbogacić je o napary z mięty pieprzowej i melisy. Obie rośliny pomagają tonować emocje i radzić sobie z napięciem nerwowym, co ma korzystny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, kondycję komórek centralnego układu nerwowego i skóry. Usprawniają też usuwanie toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii. Mają korzystny wpływ na metabolizm.

Świeżo wyciskane soki pomocne w hamowaniu procesów starzenia

Świeże warzywa i owoce są skarbnicą licznych składników mineralnych i witamin, które mają potencjał przeciwutleniający. Najsilniejsze są trzy: witamina C, E i A. To one wspierają organizm w walce z chorobami cywilizacyjnymi, infekcjami i pomagają hamować procesy przedwczesnego starzenia komórek.

Po jakie warzywa sięgać z myślą o lepszej kondycji mózgu i piękniejszej skórze?

Wyjątkowo wysoką wartość odżywczą i potencjał antyoksydacyjny mają zielone liście jarmużu, w których znajdziemy aż cztery składniki o właściwościach przeciwutleniających: witaminę C, A, luteinę i witaminę K. K pomaga niwelować cienie pod oczami i wpływa na jędrność skóry. Jarmuż ma specyficzne kapuściane nuty, dlatego warto połączyć go z jabłkiem, cytryną i marchwią. Ta ostatnia będzie nie tylko dodatkiem smakowym. W marchwi jest bogactwo beta-karotenu, witaminy C i luteiny.

Prawdziwą bombą antyoksydantów jest korzeń imbiru. Dobrze dodać go zarówno do świeżo wyciskanego soku, jak i szklanki z wodą. Usprawni metabolizm, rozgrzeje i pomoże zadbać, by komórki nie ulegały procesom przedwczesnego starzenia.

Woda kokosowa dla opóźnienia starzenia komórek

Woda kokosowa doskonale nawadnia, a dzięki potężnej dawce elektrolitów (sód, potas, magnez i wapń) oraz witaminy C ma jednocześnie wysoką wartość odżywczą. Dla komórek jest jak zastrzyk witalności.



