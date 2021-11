Brushing, czyli szczotkowanie ust

Jedną z zalecanych metod poradzenia sobie z łuszczącą się skórą oraz suchością ust jest szczotkowanie, określane też angielskim terminem brushing. Aby wykonać zabieg domowym sposobem, należy namoczyć szczoteczkę do zębów o miękkim włosiu w wodzie i przez 30 sekund okrężnymi ruchami masować usta. Dzięki tej metodzie można pozbyć się suchej, łuszczącej się skóry, poprawić koloryt warg oraz skuteczność wchłaniania balsamów. Jeśli na ustach pojawiły się drobne ranki, szczotkowanie może wywołać ból, dlatego lepiej sięgnąć po inne naturalne metody na spierzchnięte i popękane usta.

Naturalny balsam do ust z miodu

Miód stosowany jest od wieków, jako jeden ze środków przyśpieszających gojenie ran. Warto wykorzystać te właściwości pszczelego produktu, aby pozbyć się drobnych ranek na ustach. W kosmetyce używa się miodu jako składnika nawilżającego. Posmarowanie nim spierzchniętych ust pomoże zadbać o ich piękny wygląd. Nałożenie warstwy miodu na wargi jest też sposobem na ich odżywienie, płynne złoto jest źródłem witamin: A, C oraz B, a zawarte w nim antyoksydanty wygładzą powierzchnię warg.



Miód jako naturalny balsam do ust można nosić ze sobą, wystarczy wlać go do pojemnika po drogeryjnym kosmetyku. Cały kłopot ze stosowaniem miodu jako naturalnego sposobu na spierzchnięte i popękane usta, polega na powstrzymaniu się przed zlizywaniem pysznego, słodkiego przysmaku.

Naturalne sposoby na spierzchnięte i popękane usta: Aloes

Omawiając naturalne sposoby na spierzchnięte i popękane usta, nie sposób zapomnieć o aloesie. Pośród wielu pozytywach właściwości rośliny dla polepszenia zdrowia i wyglądu warg znaczenie ma jego działanie nawilżające. Aloes może złagodzić stany zapalne skóry oraz w niewielkim stopniu uśmierzyć ból, toteż warto stosować go na popękane i spierzchnięte usta. Ponadto w roślinie znaleźć można też kwas foliowy, witaminy A, C, E oraz witaminy z grupy B, dzięki którym skóra warg będzie lepiej odżywiona i zdrowsza.

Stosowanie aloesu na usta jest równie proste jak korzystanie z miodu. Wystarczy odłamać liść rośliny, delikatnie go naciąć i wydusić żelową substancję z jego wnętrza. Następnie należy nałożyć ją na usta. Zabieg trzeba powtarzać aż pęknięcia i suchość ustąpią.



