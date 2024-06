Każdego dnia dłonie narażone są na działanie wielu czynników zewnętrznych . Wiatr, mróz, promienie UV, mydła i detergenty używane do sprzątania przyspieszają proces starzenia się skóry na naszych dłoniach i sprawiają, że staje się ona przesuszona i popękana. Chociaż wydaje nam się, że skóra dłoni jest gruba i może wiele znieść, w rzeczywistości jest wrażliwa i delikatna za sprawą swojej budowy.

W przeciwieństwie do skóry na twarzy czy ciele skóra na spodzie dłoni nie posiada gruczołów łojowych, natomiast na grzbiecie dłoni jest ich bardzo niewiele. Przez to niezwykle łatwo jest naruszyć jej barierę hydrolipidową, a tym samym doprowadzić do podrażnienia i zaczerwienienia.