Nazywają go pogromcą trądziku. Ukryje każdą zmianę

Nie na stałe, ale jego klientki chociaż przez chwilę mogą cieszyć się idealną cerą. Poznajcie makijażystę, który specjalizuje się w mocnym kryciu nawet największych niedoskonałości. Po pryszczach nie ma nawet śladu!

Zdjęcie Wiele kobiet decyduje się na maskowanie problemu /instagram.com/danhdoanmua /Instagram

Podstawową rolą makijażu jest wyrażanie siebie i podkreślanie atutów urody – słyszymy od profesjonalnych wizażystów. To jednak nie wszystko, bo dla innych o wiele bardziej istotne jest ukrycie ewentualnych niedoskonałości. Kolorowe kosmetyki spełniają więc rolę kamuflażu.

Co chcemy zamalować? Najczęściej sińce pod oczami, blizny, rozszerzone naczynka, ale również zmiany innego typu. Osobną kategorią jest make-up cery trądzikowej, który ma zneutralizować zaczerwienione krosty i wyrównać fakturę cery. Kto choć raz spróbował to zrobić, ten wie, jak trudno uzyskać podobny efekt.

Poznajcie mistrza w tej dziedzinie.

Danh Doan mieszka w Australii, gdzie zdobył już uznanie klientek. Młody artysta znany jest ze swojego perfekcjonizmu i ogromnej wiedzy. Doskonale wie, co z czym połączyć, żeby uzyskać pożądany efekt na twarzy.

Aktywnie działa również w internecie. Jego profil na Instagramie obserwuje już ponad 30 tysięcy fanów, których zachwyca swoimi pracami. To nie tylko makijaż artystyczny dobry do zdjęć, ale również ten bardziej codzienny.

Wizażysta twierdzi, że jest w stanie pomalować każdą cerę i rzeczywiście nie brakuje na to dowodów. Potrafi zakryć nawet najbardziej widoczny trądzik, a skóra odzyskuje swoją gładkość i naturalny blask. Trudno dostrzec, że pod spodem dzieje się coś niedobrego.

Danh jest prawdziwym wirtuozem pędzli, gąbeczek i kosmetyków. Jego życiową misją jest przywracanie innym pewności siebie. Czasami tylko na jedno wyjście, ale dobre wspomnienia pozostają z nami na dłużej.

Czy to oznacza, że pryszcze trzeba szczelnie zamalowywać? Absolutnie nie. Jeśli jednak czujemy taką potrzebę, to jedna z opcji do wyboru. Najlepiej po konsultacji z dermatologiem.

