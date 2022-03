Wieczorną rutynę pielęgnacyjną zazwyczaj rozpoczynamy od dokładnego demakijażu. Problem pojawia się w momencie, gdy opakowanie z płynem do demakijażu okazuje się być puste. Zwykłe żele do mycia twarzy nie poradzą sobie z dokładnym oczyszczeniem twarzy np. z tuszu do rzęs czy mocnej szminki. Z takiej sytuacji jest jednak wyjście - można sięgnąć po produkty, które mamy w domu. Jakie domowe sposoby świetnie radzą sobie z usuwaniem nawet najmocniejszego makijażu?

Domowe sposoby na zmywanie makijażu: Olejki

Skutecznym i dobroczynnym dla naszej skóry sposobem na demakijaż będzie zastosowanie naturalnych olejków. Do najpopularniejszych należy jojoba, migdałowy lub różany, ale tym, który najbardziej poleca się do zmywania makijażu, jest rycynowy. Skutecznie rozpuszcza brud na skórze i dodatkowo pielęgnuje cerę. Sposób ten jest nieco czasochłonny, jednak świetnie nawilża skórę twarzy przed snem.

Domowe sposoby na zmywanie makijażu: Sól fizjologiczna

Roztwór NaCl często poleca się jako zamiennik typowych płynów do demakijażu. Sól fizjologiczna nie zmienia bowiem pH skóry i jest świetną alternatywą dla ciężkich i zapychających mleczek do demakijażu. Trzeba jednak pamiętać, że roztwór soli fizjologicznej sprawdzi się raczej do usuwania lżejszego makijażu. Stosuje się go tak samo, jak płyn do demakijażu, zwilżając płatek kosmetyczny i delikatnie zmywając zanieczyszczenia.

Domowe sposoby na zmywanie makijażu: Miodowy peeling

Mniej znanym, choć równie skutecznym sposobem na naturalny demakijaż jest peeling z miodu i sody. Wystarczą 2 łyżki miodu zmieszane z odrobiną sody. Mieszankę należy nałożyć na twarz przy użyciu wacika, jednak trzeba uważać na oczy, gdyż soda może je podrażnić. Ten sposób poradzi sobie zarówno z mocnym makijażem, jak i z łojem skórnym.

Domowe sposoby na zmywanie makijażu: Olej kokosowy

Najczęściej stosowanym "domowym kosmetykiem" przy demakijażu jest olej kokosowy. Doskonale wchłania i rozpuszcza zanieczyszczenia nawet z mocnego tuszu do rzęs. Dodatkowo świetnie odżywia skórę i pozostawia ją nawilżoną.

