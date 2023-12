Nie wydasz więcej niż 5 zł. Tania maść z apteki na zmarszczki działa jak żelazko

Co to maść tranowa?

Uroda Aspiryna nie tylko przy przeziębieniu. Wypróbuj maseczkę na twarz Maść tranowa jest produktem leczniczym wykorzystywanym w przypadku wystąpienia oparzeń, odleżyn i odmrożeń. Substancją czynną jest tran, którego stężenie zazwyczaj sięga w tym specyfiku 40 proc. Jest więc ona źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także witaminy A i witaminy D3.

Maść zawiera również substancje pomocnicze takie jak parafina, lanolina oraz wazelina. Wykazuje właściwości ułatwiające gojenie i przez wielu jest wykorzystywana w celu łagodzenia objawów łuszczycy, trądziku i alergii, a także zajadów oraz atopowego zapalenia skóry.

Maść tranowa jest przeznaczona do stosowanie zewnętrznego. Wspomaga regenerację, redukuję ryzyko powstawania blizn i przy okazji ochrania uszkodzony naskórek. Sprawdza się również w przypadku otarć, egzemy, podrażnień i przesuszonej skóry. Poza tym ze względu na to, że po nałożeniu na skórę tworzy tłustą warstwę, może stanowić ochronę przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak np. silny mróz.

Maść tranowa na zmarszczki. Jak działa?

Już po 25. roku życia synteza kolagenu i elastyny się zmniejsza, a to oznacza, że wraz z wiekiem skóra staje się coraz mniej jędrna oraz elastyczna i pojawiają się pierwsze zmarszczki. By zatuszować proces starzenia, wiele pań decyduje się na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, ale pomocne mogą okazać się również domowe sposoby. To właśnie maść tranowa uchodzi za skuteczny preparat przeciwzmarszczkowy. Wszystko to za sprawą witaminy A, która pobudza do produkcji włókna kolagenowe, a co za tym idzie, opóźnia procesy starzenia i poprawia napięcie skóry. Oprócz redukowania drobnych zmarszczek może również zmniejszać widoczność przebarwień.

Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, by stosować maść tranową jako krem do rąk oraz stóp. Skutecznie działa na pękające pięty i do tego ma pozytywny wpływ na kondycję paznokci.

Maść tranowa jest dostępna niemal w każdej aptece i kosztuje mniej więcej pięć złotych.

Maść tranowa przeciwwskazania

Nie jest zalecana kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią. U dzieci możną ją stosować po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Przeciwwskazaniem do jej stosowania jest również nadwrażliwość na składniki preparatu.

