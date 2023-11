Spis treści: 01 Co zrobić, żeby włosy się nie puszyły? Zacznij od mycia

Co zrobić, żeby włosy się nie puszyły? Zacznij od mycia

Sporo czasu spędzasz na ułożeniu swojej fryzury, ale mimo to tuż po wyjściu z domu włosy skręcają się, puszą i zdają się żyć własnym życiem? Może być to frustrujące, ale nie sięgaj od razu po radykalne metody w postaci strzyżenia lub drogich zabiegów. Przyjrzyj się w pierwszej kolejności swoim nawykom podczas mycia głowy.

Wybieraj profesjonalne kosmetyki wygładzające, które nawilżają kosmyki i domykają łuski włosów. Dzięki temu łatwiej będzie uzyskać efekt lśniącej tafli. Nie rezygnuj ze stosowania odżywki, a raz w tygodniu nałóż na włosy dopasowaną od ich potrzeb maskę. Niech ostatnim etapem mycia włosów będzie spłukanie ich letnią wodą. Manewr również pomaga w domykaniu łusek, przez co włosy po wyschnięciu nie wyglądają jak siano, stają się za to gładsze i bardziej błyszczące. Woda nie powinna być bardzo zimna — fundowanie włosom gwałtownych zmian temperatury też im się nie przysłuży.

Olejowanie włosów, czyli fryzura pod kontrolą

Kilka lat temu zabieg ten zaczął robić furorę wśród włosomaniaczek. Trudno się dziwić. Olejowanie włosów zapobiega puszeniu i niekontrolowanemu skręcaniu się kosmyków. Odżywia, wygładza i nadaje włosom piękny połysk.

Nie jest to zbyt kłopotliwy sposób pielęgnacji sposób — zaleca się go wykonywać nie częściej niż raz w tygodniu. Pozwala na naturalne odżywienie fryzury, bez sięgania po kolejne kosmetyki, których skład niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia. Do roślinnych specyfików wygładzających zaliczają się między innymi:

olej arganowy,

olej rycynowy,

olej lniany.

Suszenie włosów po myciu — najpowszechniejsze błędy

Problemy z ułożeniem fryzury i utrzymaniem jej w dobrym stanie przez wiele godzin często wynikają z niedociągnięć na tle suszenia włosów po myciu. Stylizacja będzie uciążliwa i nie przyniesie pożądanych efektów, a ty zyskasz ochotę wyłącznie na ukrycie czupryny pod grubą czapką. Jak tego uniknąć?

Zdjęcie Dbanie o włosy zaczyna się od prostych zasad / 123RF/PICSEL

Jeśli rezygnujesz z używania suszarki, mycie głowy musisz odpowiednio rozplanować, zwłaszcza wieczorem. Włosy muszą mieć czas na wyschnięcie. Nigdy nie należy kłaść się do łóżka z mokrymi włosami. Inaczej stają się dużo bardziej podatne na uszkodzenia, wyglądają na zniszczone, puszą się i skręcają.

Gdy używasz suszarki, też musisz mieć się na baczności. By okiełznać niesforne kosmyki, używaj sprzętu z opcją chłodnego powietrza. Bardzo pomocne są też urządzenia posiadające funkcję jonizacji, która ogranicza elektryzowanie się włosów i działa wygładzająco na łuski. Gwałtowne podmuchy gorącego powietrza tworzą na głowie chaos. Część włosów może się skręcać, część z nich pozostaje prosta jak druty. Wprowadzenie drobnych zmian w codziennej rutynie pielęgnacyjnej pomoże temu zapobiec.

