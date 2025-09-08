Tropikalny sprzymierzeniec w dbaniu o stawy

Problemy ze stawami dotyczą coraz większej liczby osób - nie tylko seniorów, ale i osób młodszych, aktywnych fizycznie lub prowadzących siedzący tryb życia. Wiele z tych dolegliwości ma związek z przewlekłym stanem zapalnym. I to właśnie tutaj pojawia się ananas jako element diety wspierający organizm w walce z bólem i sztywnością.

Jego największym atutem jest bromelaina, enzym, który może pomóc w łagodzeniu stanów zapalnych i wspierać regenerację tkanek. Badania wskazują, że bromelaina może wykazywać działanie porównywalne z niektórymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Bromelina - naturalne wsparcie, nie cud

Bromelina zawarta w ananasie pomaga ograniczać działanie prostaglandyn prozapalnych - substancji odpowiedzialnych za ból i obrzęki. Jednocześnie może wspierać produkcję związków o działaniu przeciwzapalnym. Z tego powodu ananas bywa polecany jako część diety osób zmagających się z chorobami stawów, takich jak choroba zwyrodnieniowa czy dna moczanowa.

To jednak nie znaczy, że wystarczy sięgnąć po ananasa, by pozbyć się bólu. Bromelina może wspomagać terapię, ale nie zastępuje konsultacji z lekarzem, odpowiedniego leczenia ani farmakoterapii, jeśli ta jest konieczna.

Czy ananas przynosi ulgę obolałym stawom? 123RF/PICSEL

Sok z ananasa i grejpfruta - regenerujący duet

Ciekawą propozycją może być też sok z ananasa i grejpfruta, który dzięki wysokiej zawartości witaminy C i antyoksydantów może działać wspierająco na tkanki stawowe. Grejpfrut dostarcza dodatkowo bioflawonoidów, wspomagających walkę z wolnymi rodnikami.

Niektórzy eksperci zalecają picie takiego soku (w proporcji 50/50) przez dłuższy czas - nawet miesiąc lub dwa. Ale podobnie jak w przypadku samego ananasa, należy pamiętać, że nie jest to alternatywa dla leków czy specjalistycznej terapii, a jedynie wsparcie zdrowego trybu życia.

Przepis na wodę ananasową

Jeśli nie jesteś fanem świeżego soku, wypróbuj domową wodę ananasową - zawiera mniej cukru, a nadal może wspomagać organizm.

Składniki:

1,5 litra przefiltrowanej wody

skórka z jednego świeżego ananasa

opcjonalnie: szczypta cynamonu

Przygotowanie:

Skórkę myjemy i gotujemy w wodzie przez ok. 20 minut. Odstawiamy do ostygnięcia, przecedzamy i przechowujemy w lodówce. Można pić 1-2 szklanki dziennie, najlepiej na czczo. Nie zastępuje to jednak leków ani specjalistycznej diety - ma jedynie wspierający charakter.

Ananas obfituje w cenne bromeliny, które pomogą przy dnie moczanowej olyasolodenko 123RF/PICSEL

Kiedy warto rozważyć włączenie ananasa do diety?

Ananas może być pomocny zwłaszcza dla osób:

zmagających się z łagodnymi bólami stawów ,

chcących zadbać o profilaktykę zwyrodnień,

r ekonwalescentów po kontuzjach (w porozumieniu z lekarzem),

osób z nadwagą i stanem zapalnym wynikającym z trybu życia.

Maria Niklińska: Sława i popularność powinny być stworzone dla dorosłych Katarzyna Zdanowicz INTERIA.PL