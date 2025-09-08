Silna jak Brygida

Brygida jest niezłomna i zdeterminowana. Imię to pochodzi z tradycji celtyckiej. Wywodzi się od bogini Brigid - patronki wojowników i kowali - lub od słowa brigh tłumaczonego jako "siła", "męstwo", "cnota".

Kobiety noszące imię Brygida, wyróżnia pracowitość i empatia. Mają tendencję do wyznaczania sobie ambitnych celów. Nie boją się wyzwań i potrafią znaleźć rozwiązanie w najtrudniejszych sytuacjach. Ich moc tkwi również w umiejętności budowania mostów między ludźmi.

Brygida jest niezależna i chodzi własnymi ścieżkami. Mimo tego nawiązuje mnóstwo przyjaźni - podczas licznych podróży, które odbywa w swoim życiu. Jest niepokonana - niestraszna jej żadna przeciwność losu. Wychodzi z niej obronną ręką.

Odważna jak Matylda

Matylda to imię dla prawdziwej wojowniczki. Pochodzi od germańskiego maht (siła) i hild (walka) - oznacza "potężną w boju".

Imię to nadaje się dziedziczkom tronów. Niektóre z nich, np. Matylda z Toskanii, wyróżniały się ogromną odwagą. W XI wieku ta średniowieczna władczyni sama zarządzała swoimi włościami i była dowódcą własnych oddziałów na polu bitwy.

Jednak i dziś Matyldy mają wojowniczą naturę. Nie cofają się przed trudnymi decyzjami i potrafią stanąć w obronie słabszych. Imię to pozostaje pod wpływem Saturna - planety symbolizującej samodyscyplinę, nieugiętość i trwałość. Dlatego kobiety o tym imieniu są pracowite, wytrwałe, mają zdolności przywódcze - rządzą twardą ręką, ale szanują podwładnych. Nie zadowalają się rolą obserwatorek. Za wszelką cenę chcą aktywnie kształtować rzeczywistość wokół siebie. Ich odwaga jest zakorzeniona w przekonaniu o przymusie zrealizowania swojej misji życiowej.

Kochająca wolność jak Franciszka

Imię Franciszka wywodzi się od łacińskiego francus (wolny), niesie w sobie energię wyzwolenia od konwencji i ograniczeń. Kobiety noszące to imię są otwarte na świat i uwielbiają przebywać na łonie natury - tam czują się naprawdę wolne.

Franciszki nie boją się być sobą - niezależnie od społecznych oczekiwań. Wybierają niekonwencjonalne ścieżki życiowe i odnajdują szczęście tam, gdzie inni czują się zagubieni. To wolne duchy, jeżeli chodzi o niezależność poglądów. Wyrażają siebie poprzez różne formy sztuki i zarażają innych swoim entuzjazmem. Jednocześnie są bardzo empatyczne i bywa, że nadmiernie się poświęcają dla innych.

Imię i charakter jego właścicielki nie są przypadkowe. Brygidy, Matyldy i Franciszki niosą energię i dziedzictwo pokoleń silnych kobiet, które nie bały się być sobą. To zobowiązanie do wykorzystywania swojej siły, odwagi i poczucia wolności na co dzień - w słusznym celu.

