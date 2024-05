Nieodpowiedni podkład

Nieodpowiedni podkład potrafi zepsuć każdy, nawet najlepiej wykonany makijaż. Fluid powinien zostać dobrany do typu cery. Należy unikać ciężkich, mocno kryjących podkładów, ponieważ mogą one podkreślać zmarszczki oraz powodować tzw. efekt maski. Zamiast nich lepiej postawić na lżejszy produkt, a niedoskonałości zatuszować korektorem. Należy uważać także na podkłady rozświetlające. Tego typu produkty wyglądają zwykle dobrze tylko na cerze suchej i normalnej. Posiadaczki cery tłustej nie powinny z nimi eksperymentować. Świecąca się skóra i spływający z niej podkład sprawią, że cera będzie wyglądała na nieświeżą i zmęczoną.

Nie należy zapominać także o odpowiednim kolorze podkładu - za jasny sprawi, że będziemy wyglądać niezdrowo, za ciemny doda nam lat. Aby prawidłowo dobrać kolor fluidu, nie należy testować go na nadgarstku. Odcień naszych rąk może znacząco różnić się od twarzy, więc najlepiej testować produkt od razu na buzi - najlepiej na linii szczęki.

Nieprawidłowo nałożony róż

Róż to prawdziwy must have w niemal każdej damskiej kosmetyczce. Nic dziwnego, produkt ten w kilka sekund potrafi dodać cerze świeżości, a nawet odjąć kilka lat. Niestety, nieprawidłowo nałożony sprawi, że będziemy wyglądać na zmęczone. W przypadku różu bardzo ważna jest technika nakładania. Pamiętajmy, że róż ma dawać efekt delikatnego rumieńca. Róż najlepiej aplikować specjalnym pędzlem o ściętym na skos włosiu. Dobrze sprawdzi się technika stopniowego nakładania produktu, dzięki której unikniemy efektu plam. W którym miejscu aplikować róż? To zależy od naszego wieku. Młodsze kobiety podczas wykonywania makijażu powinny się uśmiechnąć i nałożyć róż na szczyty policzków. Ten sposób nie sprawdzi się jednak u dojrzałych pań, ponieważ ich skóra nie jest już tak jędrna. W takim przypadku lepiej nakładać róż w kierunku kości policzkowych.

Za dużo korektora

Uważać trzeba także na korektor, zwłaszcza ten nakładany pod oczy. Ciężkie i mocno kryjące korektory lepiej stosować na innych częściach twarzy. Dzięki temu unikniemy efektu zmęczenia oraz podkreślenia zmarszczek pod oczami. W okolicy oczu najlepiej sprawdzą się lekkie, rozświetlające korektory, które dodadzą lekkości. Zadbać trzeba także o odpowiedni kolor, który powinien "wtapiać się" w skórę.

Zbyt mocny makijaż oczu

Ciemny makijaż oczu najlepiej zostawić na wieczorne wyjścia. W dzień smoky eyes będzie zbyt przytłaczający. Zamiast tego lepiej postawić na delikatny makijaż oczu, który sprawi, że nasza twarz będzie wyglądała naturalnie i świeżo. Najlepiej sprawdzą się do tego beżowe cienie. W dziennym makijażu należy także unikać nadmiernego podkreślania linii wodnej, zwłaszcza ciemnym cieniem czy czarną kredką. Po jakimś czasie produkty te zwykle zaczynają się obsypywać. Możemy zafundować sobie w ten sposób efekt podkrążonych oczu. Jeżeli zależy nam na nieco mocniejszym efekcie, to postawić możemy na cieniutką kreskę wykonaną eyelinerem. To jednak propozycja tylko dla precyzyjnych pań. Nic tak nie psuje makijażu, jak gruba i krzywa kreska - efekt zmęczenia murowany.

Za mocno wytuszowane rzęsy

Każda z nas marzy o wydłużonych i mocno pogrubionych rzęsach, które świetnie uzupełnią makijaż oka. Warto jednak, podobnie jak smoky eyes, zostawić ten efekt na wieczór. Mocne wytuszowanie może spowodować, że po kilku godzinach produkt zacznie się kruszyć, a pod naszymi oczami pojawią się czarne resztki. W makijażu dziennym lepiej postawić więc na delikatnie wytuszowane rzęsy. Dobrym pomysłem może być także delikatna henna.

Pamiętajmy, że naturalny look jest w modzie - makijaż w stylu no make up to wciąż jeden z najsilniejszych trendów.

