Olejek rycynowy na rzęsy. Czy naprawdę działa?

Jak działa olejek rycynowy?

Olejek rycynowy jest doceniany za swoje właściwości pielęgnacyjne. Jest chętnie stosowany w celu poprawy kondycji włosów, a także coraz częściej sięgają po niego kobiety podczas demakijażu. W dodatku działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie.



Olejek rycynowy jest również wykorzystywany jako odżywka wzmacniająca rzęsy, przyspieszająca ich wzrost, a nawet przyciemniająca. Czy rzeczywiście olejek rycynowy wykazuje takie właściwości?



Czy stosowanie olejku rycynowego na rzęsy jest dobrym pomysłem?

Zdaniem ekspertów olejek rycynowy niekoniecznie jest skuteczny w pielęgnacji rzęs. Ich zdaniem może nawet mieć negatywny wpływ. Ponadto nie ma żadnych badań, które mogłyby pokazać, że olejek rycynowy przyczynia się do wzrostu rzęs.



Doris Day jest dermatologiem z Nowego Jorku. Twierdzi, że olejek rycynowy może blokować mieszki włosowe, a co za tym idzie, powodować wypadanie rzęs. W dodatku przez to, że okolice oczu są delikatną strefą, to olejek rycynowy może powodować podrażnienia.



Wiele osób stosuje olejek rycynowy na rzęsy. Pojawiają się głosy, że regularna aplikacja przynosi oczekiwane efekty. Zdaniem ekspertki może mieć na to wpływ kwas rycynolowy. Za jego sprawą może dojść do poprawy krążenia i przy tym przyspieszenia wzrostu włosa. Jak twierdzi Doris Day, to tylko teoria, a ryzyko podrażnień jest większe niż potencjalne przyspieszenie wzrostu włosa.



Jeśli jednak słowa dermatologa nie są przekonujące, to chcąc użyć olejku rycynowego na rzęsy, warto nałożyć go w małej ilości i kontrolować, czy nie powoduje on podrażnień w okolicy oczu.

