Mit pierwszy: Powinnaś myć twarz dwa razy dziennie

Przyjęło się, że powinnyśmy myć twarz dwa razy w ciągu dnia. Rano, by oczyścić ją z zanieczyszczeń i łoju oraz wieczorem, by przygotować ją na nocną pielęgnację. Dermatolog Hadley King zdradziła na łamach serwisu Insider, że nie jest to do końca prawdą.



Posiadaczki suchej lub bardzo wrażliwej cery spokojnie mogą ją oczyszczać tylko raz, wieczorem.



„Oczyszczanie przed snem jest generalnie zalecane nie tylko w celu usunięcia makijażu, ale także brudu i zanieczyszczeń, które gromadzą się na naszej skórze w ciągu dnia” – wyjaśniła, dodając, że "jeśli używasz produktów do pielęgnacji skóry na noc, które pozostawiają osad lub film na skórze, prawdopodobnie będziesz musiała również oczyścić twarz rano”.



Właścicielki cer mieszanych i tłustych powinny oczyszczać twarz częściej.





Reklama

Mit drugi: Woda i mydło wystarczą, by właściwie oczyścić cerę

Nasze babcie często przekonywały, że wystarczy woda i mydło, by oczyścić twarz i zachować dobrą kondycję skóry. Dermatolog Rachel Nazarian przekonuje jednak, że to zbyt mało.



"Standardowe mydło służy do standardowej pielęgnacji. Twoja skóra taka nie jest - tłumaczy - "Mydła usuwają naturalne olejki i zaburzają pH skóry, uszkadzając barierę skórną, co może powodować wysuszanie i podrażnienie".



Lepszym rozwiązaniem jest, właściwie dobrany do typu cery, bezzapachowy żel oczyszczający.





Mit trzeci: Masz trądzik, bo nie myjesz swojej twarzy każdego dnia

Chociaż regularne i dokładne oczyszczanie cery pomaga zapobiegać wypryskom, to według dermatolog Hadley King, istnieją inne czynniki, takie jak genetyka i hormony, które mogą powodować trądzik.



"Jeśli masz tłustą skórę i masz skłonność do trądziku, to tak, możesz mieć więcej zatkanych porów i wyprysków trądzikowych, jeśli nie myjesz twarzy regularnie" - powiedziała. "Ale jeśli twoja cera nie jest tłusta lub podatna na trądzik, rzadsze mycie twarzy prawdopodobnie nie spowoduje trądziku".

Mit czwarty: Nie powinnaś używać ręcznika do osuszania twarzy

Prostowanie włosów galaretką. Sprawdziłam jak działa

​Fryzury odmładzające, które odejmują lat

Peeling z grejpfruta, czyli miły sposób na domowe SPA

Najmodniejsza grzywka sezonu. Jak zrobić bottleneck bangs? Część kosmetyczek przekonuje, że nie należy wycierać twarzy ręcznikiem. Zbierają się na nim zabrudzenia, narażony jest na wilgoć i kurz, więc, według nich, osuszanie nim twarzy może przynieść nam więcej szkody niż pożytku. Hadley King uważa jednak, że wycieranie twarzy ręcznikiem może nam zaszkodzić tylko w dwóch sytuacjach.

Po pierwsze, jeśli ręcznik jest zanieczyszczony bakteriami, drożdżami lub grzybami, a po drugie, gdy podrażnia twarz. Ręcznik do twarzy powinien więc być regularnie prany i przechowywany w czystym pomieszczeniu.



Mit piąty: Nie musisz myć rąk przed myciem twarzy

Choć część z nas nie przykłada do tego większej wagi, to nie powinnyśmy dotykać twarzy brudnymi rękami, również podczas mycia. Według dermatolog, nawet jeśli twoje ręce nie wyglądają lub nie są brudne, zawsze lepiej umyć je przed dotknięciem twarzy.



"Używamy rąk do pisania na klawiaturach i telefonach lub prowadzenia samochodu. Bakterie i chemikalia na tych powierzchniach mogą prowadzić do podrażnienia lub infekcji skóry i oczu, szczególnie u osób podatnych na egzemy" - wyjaśniła.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Burek sam nie poprosi o pomoc": Apel Renaty Przemyk INTERIA.PL

***

Zobacz również:

Idealna cera dzięki diecie? To możliwe!

Najmodniejsze paznokcie na karnawał. Te wzory to hit!