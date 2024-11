O tym zawsze pamiętaj po pracy w ogrodzie. Twoja skóra ci podziękuje

Podczas pracy z roślinami najczęściej mamy kontakt z ziemią, kurzem, czy bakteriami. Niestety wiele pyłów i zanieczyszczeń pozostaje przez to na naszej skórze. Czynniki te często przyczyniają się do przesuszeń i podrażnień dłoni oraz twarzy. Dlatego tak bardzo ważny jest proces oczyszczania, który nie polega tylko na opłukaniu ciała wodą. W pierwszej kolejności należy dokładnie umyć ręce przy użyciu delikatnych środków myjących, które dodatkowo nie podrażnią naszej skóry. Po pracy z ziemią, warto wziąć nie za gorący prysznic i oczyścić twarz za pomocą mleczka do demakijażu i żelu przeznaczonego do buzi. Raz w tygodniu powinno się zastosować także peeling, aby usunąć martwy naskórek i pozostałości z ogrodu.

Nie używaj produktów, które zawierają składniki wysuszające, takie jak alkohol Getty Images

Pracujesz z roślinami? Pamiętaj o pielęgnacji

Przebywając w ogrodzie, zazwyczaj sporo czasu spędzamy na słońcu, przez co nasza skóra może z czasem stać się przesuszona. Jeśli chcemy temu zapobiec, przede wszystkim warto działać zapobiegawczo, używając kremów z wysokim filtrem, czyli SPF przynajmniej 30. Produkt stosujemy na wszystkie części ciała wystawione na ekspozycję słońca. Dodatkowo warto chodzić w nakryciu głowy. Istotna jest jednak także pielęgnacja po powrocie z ogrodu. Warto stosować kremy nawilżające do rąk i balsamy do ciała. Należy wybierać kosmetyki zawierające naturalne składniki, takie jak aloes, masło shea czy olejek migdałowy. Natomiast kremy do twarzy powinny być bogate w kwas hialuronowy lub alantoinę.

Masło shea zmiękcza i nawilża skórę @pixelshot materiał zewnętrzny

Zadrapania i podrażnienia po pracy z ziemią? Te kosmetyki warto mieć

Skóra po pracy w ogrodzie często potrzebuje regeneracji, aby odbudować barierę ochronną. Do tego potrzebne będą np. sera z witaminą C lub E, gdyż są to składniki działające antyoksydacyjnie. Dodatkowo regenerują i chronią przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. To jednak niejedyne produkty, które warto znać. W kosmetyczce każdego ogrodnika powinna znaleźć się również maść z pantenolem, która sprawdzi się w przypadku podrażnień i zadrapań. Fani naturalnych rozwiązań powinni zdecydować się na zakup olejku arganowego lub kokosowego, gdyż wspomagają odbudowę naskórka.

Używaj kremów zarówno na dzień, jak i na noc pexels.com

Nie zaśpij przed zimą. Już teraz zabezpiecz rośliny Polsat