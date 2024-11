Patent na puszące się włosy. Wystarczy jedna rzecz, którą na pewno masz w kuchni

Folia aluminiowa może być pomocna w ujarzmieniu puszących się włosów, ponieważ działa jak narzędzie do wygładzania i odbijania ciepła. Dodatkowo może być skuteczna w zamknięciu łusek włosowych i nadaniu im blasku. Ten domowy sposób to ciekawa alternatywa dla osób, które szukają szybkiego patentu na puszącą się fryzurę bez konieczności sięgania po chemiczne produkty. Instagramerka pokazuje, jak wykorzystać kuchenny produkt, a jej odbiorcy pokochali tę metodę.

To jest niesamowite.

Jak użyć folii aluminiowej do włosów? Efekt natychmiastowy

Oto prosty sposób na niesforne włosy. Tak możesz wykorzystać folię aluminiową, aby poskromić fryzurę przed wyjściem z domu, aby wyglądała jak od fryzjera. Będziesz potrzebowała do tego folii, mgiełki nawilżającej lub serum do włosów oraz grzebienia z szerokimi zębami.

Na suche lub lekko wilgotne włosy nałóż niewielką ilość serum, albo mgiełki nawilżającej. Produkty te pomogą wygładzić fryzurę, zabezpieczając ją przed puszeniem. Następnie rozczesz włosy grzebieniem, aby rozprowadzić produkt równomiernie. Potem podziel fryzurę na kilka sekcji, aby ułatwić pracę z poszczególnymi pasmami i owiń je w folię aluminiową. Upewnij się, że "sreberko" przylega do włosów na całej długości, wygładzając je przy tym. Ważne jest, aby pasma były równomiernie rozłożone wewnątrz folii, bez tworzenia się fałd, ponieważ celem jest wygładzenie struktury włosów. Na koniec przeciągnij "sreberko" przez wszystkie pasma. Czynność możesz powtórzyć kilkukrotnie do uzyskania odpowiedniego efektu. Na końcówki włosów możesz nałożyć dodatkowe serum, aby zapobiec ich puszeniu się w ciągu dnia. To świetna alternatywa dla chemicznych produktów i prostownicy.