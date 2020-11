Podpowiadamy, jak zrobić nawilżający preparat do twarzy z produktów, które masz w kuchni

Jeśli dotychczas stosowane przez nas kremy nie przyniosły zadowalających rezultatów, warto być może preparat nawilżający przygotować samodzielnie w domu. Wbrew pozorom nie jest to ani trudne, ani czasochłonne, a większość składników, których potrzebujemy, znajdziemy we własnej kuchni lub spiżarni.

Zdjęcie Posiadaczkom suchej i wrażliwej cery zaleca się stosowanie masła Shea /123RF/PICSEL

Półki drogerii uginają się pod ciężarem rozmaitych specyfików zwalczających niemal każdy skórny problem. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce wiele reklamowanych jako magiczne remedium na niedoskonałości czy nadmierną suchość skóry produktów okazuje się albo nieskuteczna, albo dla skóry drażniąca. A gdyby tak zadbać o cerę używając w pełni naturalnych kosmetyków? Adina Grigore, autorka poczytnej książki poświęconej naturalnej pielęgnacji podpowiada, jak samodzielnie przygotować nawilżający preparat, który z powodzeniem zastąpi nam nawet drogie specjalistyczne kremy.

A nawilżanie to, jak wiadomo, podstawa codziennej pielęgnacji. Bardzo ważne jest zatem, by używany przez nas produkt nie tylko spełniał swoją funkcję, ale i nie podrażniał delikatnej skóry twarzy. Jak zaznacza Adina Grigore, ekspertka od urody i autorka książki "Szczęśliwa skóra", im mniej sztucznych składników będzie zawierać stosowany na co dzień produkt, tym piękniejsza stanie się nasza cera. Jeśli chcemy mieć pewność, że to, co aplikujemy na twarz jest w pełni bezpieczne i naturalne, a zarazem zadbać o swoje finanse, zamiast kupować kolejny drogi krem, przygotujmy nawilżający preparat w domowym zaciszu, używając produktów, które prawdopodobnie już mamy w kuchni.

Posiadaczkom suchej i wrażliwej cery Grigore poleca mieszankę na bazie odżywczego masła shea.

- Idealny krem nawilżający wykonuje swoją pracę szybko i skutecznie, co oznacza, że nie potrzebujesz używać dużej ilości produktu. Masło shea wykazuje właściwości lecznicze, nawilżające i odmładzające. Niweluje niemal każdą dolegliwość skóry - tłumaczy ekspertka. W połączeniu z masłem kakaowym i popularną oliwą z oliwek, stworzy wyjątkowy eliksir, który przywróci odwodnionej skórze jedwabistą gładkość, miękkość i sprężystość.

Do wykonania owego nawilżającego koktajlu będziemy potrzebować 1 szklanki masła shea, 1 szklanki masła kakaowego oraz dwóch łyżek oliwy z oliwek. Masło kakaowe wystarczy rozpuścić podgrzewając je przez chwilę w garnku. Następnie należy dodać pozostałe składniki i dokładnie wymieszać.

- Poczekaj, aż mikstura ostygnie, włóż do lodówki na godzinę, a później przełóż do słoika. Powinnaś zużyć swój krem w ciągu maksymalnie ośmiu miesięcy od momentu przygotowania - zaznacza Grigore.

Zdjęcie Dla osób z cerą mieszaną pomocne będą oleje, m.in. z awokado / 123RF/PICSEL

Jeśli mamy skórę mieszaną, doskonałym nawilżającym produktem będzie mieszanka trzech olejów o drogocennych właściwościach: stymulującego produkcję kolagenu oleju z awokado, delikatnie nawilżającego oleju z orzechów laskowych oraz oleju sezamowego lub jojoba, które zatrzymują wilgoć w skórze. Wystarczy zmieszać ze sobą łyżkę każdego z nich, przelać całość do buteleczki z rozpylaczem i wstrząsnąć.

- To naprawdę takie proste. Pamiętaj jednak, że ten przepis zakłada otrzymanie produktu wystarczającego na 12 aplikacji. Jeśli potrzebujesz większej ilości preparatu, podwój wszystkie składniki. Możesz z powodzeniem zastąpić tą olejkową miksturą każdy krem nawilżający - wyjaśnia specjalistka.

Cera tłusta i trądzikowa wymaga specjalnego traktowania. Zamiast gęstego kremu o bogatej formule, lepiej zastosować antybakteryjną mgiełkę, która nie tylko nawilży skórę, ale i zapobiegnie powstawaniu niedoskonałości.

- Tradycyjny krem nie jest najlepszą opcją w przypadku cery ze skłonnością do wyprysków. Znacznie skuteczniejszy będzie kosmetyk na bazie roślinnych hydrolatów. Zapewniają skórze optymalne nawilżenie, tonizują oraz likwidują bakterie - zapewnia Grigore.

Aby przygotować ową mgiełkę, należy zmieszać dwie łyżki wody lawendowej, łyżkę wody miętowej, łyżkę wyciągu z liści oczaru wirginijskiego oraz dziesięć kropli olejku lawendowego. Całość wystarczy przelać do buteleczki z rozpylaczem i zużyć w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy.

- Stosuj po umyciu twarzy rano i wieczorem oraz w ciągu dnia, kiedy chcesz odświeżyć skórę. Ta mieszanka leczy i nawilża skórę tłustą i trądzikową, przywracając jej utraconą równowagę - dodaje ekspertka.