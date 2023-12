Spis treści: 01 Czym są zmarszczki papierowe?

02 Jak rozpoznać zmarszczki papierowe?

03 Domowa maseczka na zmarszczki

04 Jak się pozbyć zmarszczek liniowych? Przepis na nawilżającą maseczkę do twarzy

Czym są zmarszczki papierowe?

Zmarszczki papierowe nazywane są także liniowymi. Jest to raczej określenie potoczne, ponieważ ze zmarszczkami jako objawami naturalnych procesów starzenia nie mają zbyt wiele wspólnego. Nie powstają wskutek utraty kolagenu i kwasu hialuronowego — co rozpoczyna się już po 25. roku życia. Tak samo nie zalicza się ich do zmian na skórze związanych z mimiką.

Zatem skąd biorą się papierowe zmarszczki? Przypominają cienkie zgięcia papieru, a ich przyczyną jest odwodnienie skóry. Wynika to z zarówno nietrafionych wyborów kosmetycznych oraz zaopatrywania się w preparaty, które nie odpowiadają potrzebom cery, jak i odwodnienia całego organizmu.

Zdjęcie Nie każde wgłębienie na skórze twarzy jest oznaką starzenia. Przyczyny bywają inne / 123RF/PICSEL

Jak rozpoznać zmarszczki papierowe?

We wstępie zostało już wspomniane, że najczęściej pojawiają się w rejonach oczu i skroni. Zaobserwować je można również przy kącikach ust. Zmiany te nie są głębokie, przypominają raczej siatkę cienkich nitek, widocznych np. podczas uśmiechania się. Obserwuj swoją cerę uważnie, ponieważ zmarszczki papierowe nie znają ograniczeń wiekowych i mogą wystąpić u osób, które jeszcze nie myślą o kuracjach antystarzeniowych. Na szczęście wdrożenie nawilżającej kuracji dla skóry ułatwi ugaszenie tego urodowego pożaru.

Domowa maseczka na zmarszczki

Problemem odpowiadającym za zmarszczki papierowe (liniowe) jest odwodnienie skóry. Każdego dnia dostarczaj ciału życiodajny płyn, ale działaj również od zewnątrz. Nie musisz sprawdzać cennika kosztownych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Jak się pozbyć papierowych zmarszczek? Dużo łatwiej, przyjemniej i taniej będzie zrobić naturalną maseczkę. Do jej wykonania potrzebujesz dwóch produktów z kuchennej spiżarki — marchwi oraz twarogu.

Jak się pozbyć zmarszczek liniowych? Przepis na nawilżającą maseczkę do twarzy

Domowe sposoby na zmarszczki to prosty i tani sposób na zadbanie o cerę. Składniki, które wybraliśmy, nie tylko pomogą w nawilżeniu przesuszonej skóry, ale zadbają także o promienny koloryt.

Jedną średniej wielkości marchew zetrzyj na tarce o małych oczkach.

Do warzywa dodaj dużą łyżkę stołową twarogu.

Dokładnie wymieszaj i nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy na kwadrans.

Stosuj raz na 4-5 dni. Gdy już uporasz się z problemem zmarszczek i przywrócisz skórze gładkość, kurację możesz wykonać co 7-10 dni w ramach profilaktycznej kuracji przeciwdziałającej wysuszeniu.

