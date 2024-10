Ryż jest jednym z podstawowych składników kuchni japońskiej. Je się go w praktycznie każdym posiłku. Na śniadanie, jako dodatek do popularnej zupy miso, na lunch - w formie trójkątnej kanapki (onigiri) oraz oczywiście na kolację, serwując go z duszonym mięsem i warzywami w aromatycznym sosie lub w sushi.