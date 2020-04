​Siedem pomysłów na wykorzystanie oleju kokosowego w pielęgnacji

Zdania na temat wykorzystywania oleju kokosowego w kuchni są podzielone. Ale stosowany w pielęgnacji, zbiera same komplementy. Dzięki wysokiemu stężeniu witaminy E, aminokwasów i tłuszczów nasyconych, wzmacnia barierę ochronną skóry oraz odbudowuje zniszczone włosy. I to jeszcze nie koniec.

Historia oleju kokosowego jest dość burzliwa. Początkowo przyjęty więcej niż entuzjastycznie, z czasem zaczął tracić przychylność. Okazało się bowiem, że jego prozdrowotny wpływ na organizm nie jest jednak tak oczywisty. Ale jako kosmetyk, wciąż zdobywa wysokie noty.

- Olej ten ma wyjątkowo wysoki poziom kwasu laurynowego i kaprylowego, które mają właściwości przeciwbakteryjne. Jest doskonałym wyborem nawet dla wrażliwej i podrażnionej skóry - wyjaśnia na łamach brytyjskiego magazyn "Elle" legendarna makijażystka Rose-Marie Swift, z której usług korzystają m.in. Gisele Bundchen, Sofia Coppola i Celine Dion.

Wtóruje jej kosmetyczka Debbie Thomas, która jest zdania, iż olej kokosowy może zastąpić wiele produktów nawilżających.

- Jako że składa się głównie z tłuszczów nasyconych, wspaniale regeneruje i wzmacnia barierę ochronną skóry, a także zatrzymuje wilgoć, zapobiegając przesuszeniu i podrażnieniom. Kryje w sobie także bogactwo witaminy E i przeciwutleniaczy. Jest przy tym dość lekki, dzięki czemu dobrze się wchłania, nie pozostawiając na skórze tłustej warstwy. To znakomity sposób na przywrócenie cerze blasku - zachwala ekspertka.

I dodaje, że istnieje wiele rozmaitych zastosowań oleju kokosowego - możemy wykorzystać go jako balsam do ust, maskę do włosów, balsam do ciała czy środek do demakijażu.

- Moim ulubionym miejscem do używania oleju kokosowego są stopy, ze względu na jego właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Wmasowuję go również w paznokcie i skórki. Warto aplikować olej kokosowy tuż po wyjściu spod prysznica, gdy skóra jest jeszcze mokra, aby zatrzymać część wilgoci - zdradza Thomas.

Aby sobie nie zaszkodzić, musimy wszelako stosować olej kokosowy z rozwagą. Nadmiar oleju może bowiem spowodować blokowanie porów, a w konsekwencji powstawanie niedoskonałości.

- Wszystkie oleje, jeśli są nadmiernie stosowane, mogą być komedogenne, co oznacza, że mają skłonność do zatykania ujścia gruczołów łojowych. Osoby posiadające skórę trądzikową powinny zatem używać olejów z dużą dozą ostrożności - zastrzega dermatolożka dr Frances Prenna Jones.

Olej kokosowy to także remedium na problemy z włosami. Dzięki temu, że intensywnie nawilża, znakomicie radzi sobie ze zniszczonymi pasmami, wzmacniając je i dodając im blasku. Jest przy tym odpowiedni dla każdego rodzaju włosów.

- Polecam użyć go jako domową maskę, a także wykorzystać do masażu skóry głowy - sugeruje stylista fryzur Jason Collier - Zabieg ten działa odstresowująco oraz poprawia krążenie w skórze, co oznacza, że więcej tlenu i składników odżywczych trafia do mieszków włosowych. Rozgrzej kilka łyżek oleju, a następnie nałóż na skórę i włosy na całej długości. Przez dziesięć minut delikatnie masuj skórę głowy, po czym zmyj olej ciepłą wodą - instruuje ekspert. Efekt? Jedwabiście gładkie i lśniące włosy.