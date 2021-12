Jeśli jednak kontrolujesz swoją wagę, dbasz o formę i bez wyrzutów sumienia chcesz spróbować wszystkich, świątecznych potraw, ciast i grzańca, a później godzinami oglądać "Kevina", leżąc na kanapie, zaplanuj sobie cztery minuty treningu dziennie. Naprawdę, tyle wystarczy, by nie przytyć w święta.





Tabata to idealny trening na święta. Nie przytyjesz ani grama!

Skuteczny i idealny trening na świąteczny czas to tabata! Nazwa ta wzięła się od nazwiska jej twórcy, Japończyka Izumy Tabaty. Tabata opiera się na interwałach: w ciągu 20 sekund wykonać należy maksymalną liczbę powtórzeń danego ćwiczenia, następnie odpocząć 10 sekund i powtórzyć wszystko osiem razy.



Ćwiczenia, które składają się na trening tabaty to m.in. przysiady, pompki, wyrzucanie nóg do tytułu i szybki bieg bokserski.



Tabata ma mnóstwo zalet! Redukuje tkankę tłuszczową, buduje mięśnie, rzeźbi ciało, ale także wzmacnia serce, zwiększa wydolność i przyśpiesza metabolizm.

Reklama

Osoby zaawansowane ćwiczą często tabatę na czczo - podkręca ona metabolizm, a tłuszcz spala się po takim treningu przez cały dzień. Jeśli jednak jesteś osobą początkująca, wykonuj tabatę ok. 2 godziny po posiłku. Wystarczy kilka dni, by zobaczyć już pierwsze, pozytywne efekty tabaty. Do dzieła!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pan od WF-u": Ćwiczenia z kettlami IPLA

***

Zobacz również:

Trendy dietetyczne na 2022 rok!