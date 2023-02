Co może być przyczyną suchej skóry twarzy?

Sucha skóra twarzy daje o sobie znać przede wszystkim zimą. Mróz, wiatr i suche powietrze nie oszczędzają naszej bariery hydrolipidowej. Gwałtowne zmiany temperatur, spowodowane wchodzeniem z zimna do ciepła to jedna z głównych przyczyn przesuszenia skóry twarzy. Przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach również nie jest korzystne, ponieważ suche powietrze dodatkowo wyciąga z niej wilgoć.

Mogłoby się wydawać, że słońce zagraża skórze tylko latem – nic bardziej mylnego! Zimą promieniowanie słoneczne może być dużo bardziej szkodliwe zwłaszcza, dla miłośników sportów zimowych, którzy wyjeżdżają w góry. Zasada jest prosta. Im wyżej, tym promieniowanie jest silniejsze, a śnieg odbija około 80% promieniowania UV. To kilkakrotnie więcej niż na plaży. Uszkodzona słońcem skóra staje się bardzo podatna na przesuszenie.

Domowe sposoby na suchą skórę

Aby nawilżyć przesuszoną skórę, nie trzeba kupować drogich kosmetyków, ani umawiać się na zabiegi pielęgnacyjne. Istnieje wiele domowych sposobów na nawilżenie wysuszonej skóry twarzy. My proponujemy kilka z nich.

Nawilżający peeling cukrowy

Peeling suchej skóry jest niezwykle ważny. Taki zabieg pomoże pozbyć się martwego naskórka, a także przygotuje skórę na dalsze nawilżanie. Do przygotowania peelingu w domu wystarczy cukier i oliwa z oliwek, zmieszane w proporcji 2:1. Oliwa z oliwek dodatkowo wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe, odbudowujące i wygładzające, dlatego nakładanie jej na skórę twarzy przyniesie wiele korzyści. Peeling cukrowy rozprowadzamy po twarzy, a następnie delikatnie wmasowujemy okrężnymi ruchami. Następnie wszystko zmywamy.

Maseczka z awokado

Nakładanie maseczek to jeden z najlepszych sposobów na szybkie nawilżenie skóry twarzy. Awokado świetnie nawilża, regeneruje, łagodzi podrażnienia, a także niweluje oznaki starzenia. Do stworzenia głęboko nawilżającej maski potrzebujemy:

awokado,

żółtko,

sok z cytryny.

Do połówki dojrzałego awokado dodajemy żółtko oraz kilka kropli soku z cytryny. Całość mieszamy, aż do powstania gładkiej pasty. Taką mieszankę nakładamy na około 20 minut, a następnie zmywamy ciepłą wodą.

Żel z siemienia lnianego

Tzw. glutek lniany, czyli żel który powstaje podczas gotowania siemienia lnianego, skutecznie nawilża i odżywia skórę twarzy. Ten banalnie prosty w przygotowaniu domowy kosmetyk ma wszechstronne działanie. Siemię lniane to źródło witamin, kwasów tłuszczowych i przeciwutleniaczy. Za nawilżenie skóry odpowiedzialne są witaminy z grupy B, natomiast witamina C dodatkowo rozjaśnia cerę i niweluje przebarwienia. Do zrobienia żelu będzie potrzebna:

1 łyżka ziaren lnu,

1 szklanka wody.

Ziarna należy powoli zagotować, a następnie gotować na małym ogniu jeszcze przez kilka minut, cały czas mieszając. Następnie zdejmujemy garnek z ognia i odstawiamy do ostygnięcia. Ostudzona mieszanka powinna osiągnąć konsystencję żelu. Glutek lniany należy nakładać na oczyszczoną twarz i pozostawić go na 15-20 minut, a następnie wszystko dokładnie spłukać.

Na kondycję skóry wpływa nie tylko prawidłowa pielęgnacja, ale również zdrowa i zbilansowana dieta. Skórę należy nawilżać również od wewnątrz, pijąc około dwóch litrów wody dziennie.