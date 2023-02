Pierwsze zmarszczki – dlaczego powstają?

Uroda Prosty trik na cienie pod oczami. Pokrój na plasterki i stosuj zawsze przed snem Napięta i sprężysta skóra to zasługa kolagenu i elastyny. Szacuje się, że już po 25. roku życia synteza tych białek stopniowo się zmniejsza. Wraz z wiekiem można zauważyć coraz mniejszą elastyczność skóry, utratę jędrności oraz większą liczbę zmarszczek. Istnieją metody na zatuszowanie procesu starzenia, a wiele kobiet decyduje się na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Z oznakami upływającego czasu można jednak walczyć w domowym zaciszu. Istnieją sposoby, które skutecznie poprawiają kondycję skóry.

Domowa pielęgnacja cery dojrzałej

Starzenie się skóry to proces, którego większość nie chce doświadczać. Trzeba jednak podkreślić, że istnieją czynniki, które go znacząco przyspieszają. Unikając ich, można go więc nieco opóźnić. Mowa tu przede wszystkim o nieprawidłowym odżywaniu, paleniu papierosów i piciu alkoholu, a także braku aktywności fizycznej, słabym nawadnianiu organizmu, nieodpowiedniej pielęgnacji skóry oraz ekspozycji na promieniowanie UV.

Chcąc na dłużej zachować młody wygląd, nie można zaniedbywać domowej pielęgnacji skóry. Za najlepszy kosmetyk przeciwstarzeniowy uznaje się przede wszystkim SPF, który chroni przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Do cery dojrzałej poleca się produkty, które w swoim składzie mają m.in. kwas hialuronowy, koenzym Q10, retinol, witaminę C i peptydy. Wbrew pozorom odpowiednio dobrana rutyna pielęgnacyjna może skutecznie nawilżyć skórę, wyrównać jej koloryt, do tego ujędrnić i wygładzić drobne zmarszczki.

Odmładzający makijaż - jak go zrobić?

Jak już podstawy pielęgnacji mamy omówione, można przejść do makijażu. Bez odpowiedniego przygotowania skóry, nawet najlepiej wykonany make-up nie będzie prezentować się dobrze. Kolorowe kosmetyki nałożone na nienawilżoną skórę od razu podkreślą wszelkie niedoskonałości i suche skórki, a w dodatku podkład zacznie się zbierać we wszelkich bruzdach i zmarszczkach.

Wykonując odmładzający makijaż, trzeba unikać matowego wykończenia. Najlepszym rozwiązaniem jest delikatny podkład oraz rozświetlający korektor - nałożony pod oczy doskonale rozpromienia twarz. Poza tym sprawdzi się nadający świeżości róż. Dzięki niemu można wykonać optyczny lifting i lekko unieść policzki do góry.

Nie można zapominać o delikatnym podkreśleniu brwi. W tym przypadku trzeba sięgnąć po kredkę bądź cień. Ważne, by subtelnie wyrysować włoski. Przerysowane brwi nie odmładzają, a sprawiają, że cały makijaż wygląda nienaturalnie.

Ponadto sprawdzi się delikatne zagęszczenie rzęs czarną kredą. Kreskę na powiece można lekko wyrysować poza kącik oka, by optycznie je powiększyć. Na linii wodnej sprawdzi się biała kredka, która jeszcze bardziej podkreśli spojrzenie. Nie może zabraknąć dokładnie wytuszowanych rzęs i satynowych cieni. To jednak nie wszystko, bo zwieńczeniem makijażu, które ma za zadanie odjąć kilka lat w metryce, jest podkreślenie ust. W tym przypadku przyda się konturówka oraz pomadka w tym naturalnym kolorze.

Masaż twarzy - odmładza i ujędrnia skórę

W ostatnim czasie sporym zainteresowaniem cieszy się masaż twarzy płytką gua sha wykonaną z jadeitu bądź kwarcu. Wbrew pozorom regularne masowanie twarzy poprawia kondycję i elastyczność skóry. Panie, które stosują tę metodę w domu, widzą poprawę krążenia krwi, zmniejszoną opuchliznę oraz cienie pod oczami, a co najważniejsze spłycenie drobnych zmarszczek.

Decydując się na masaż płytką gua sha, trzeba pamiętać o pewnej kwestii. Ruchy powinny być wykonywane od środka twarzy na zewnątrz i od dołu do góry. Najlepiej powtarzać je od pięciu do dziesięciu razy.

Domowa maseczka odmładzająca

W zestawieniu odmładzających trików nie mogło zabraknąć domowej maseczki na zmarszczki. Naturalne składniki włączone do codziennej rutyny pielęgnacyjnej mogą skutecznie pomóc w walce z procesem starzenia się skóry.

Przed zastosowaniem domowych maseczek na twarzy warto wykonać próbę uczuleniową na nadgarstku i sprawdzić, jak reaguje na nie organizm.

Jedną z najbardziej polecanych maseczek na zmarszczki jest ta na bazie dwóch łyżeczek jogurtu naturalnego, łyżeczki miodu oraz odrobiny soku z cytryny. Wszystkie składniki trzeba dokładnie wymieszać i następnie zaaplikować na twarz. Po upływie mniej więcej 10 minut wszystko należy dokładnie spłukać letnią wodą. Tak przygotowana maseczka nawilża i regeneruje skórę, a także wyrównuje jej koloryt.

Pomocna okaże się również mieszanka rozgniecionej połowy awokado z łyżeczką jogurtu naturalnego. Dzięki niej skóra stanie się odżywiona, napięta i ujędrniona. Sposób użycia jest dokładnie taki sam jak w przypadku wcześniejszej wersji.

***