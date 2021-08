Spragnione włosy latem. Co robić gdy są przesuszone?

Latem włosy są narażone na promienie UV, wysokie temperatury, wiatr a także kontakt ze słoną czy chlorowaną wodą. Są to czynniki, które mocno osłabiają ich kondycję i mogą prowadzić do przesuszenia. Przyczyn wpływających na przesuszenie włosów jest jednak znacznie więcej, jak na przykład nieprawidłowa pielęgnacja czy częsta koloryzacja lub ondulacja, nadużywanie środków i urządzeń do stylizacji, a także dieta zbyt uboga w witaminy oraz substancje odżywcze. Jak okazuje się za przesuszenie włosów odpowiadają nie tylko czynniki zewnętrzne, ale także nasze błędy wynikające z niewłaściwej pielęgnacji, stylizacji czy złego odżywiania.

- Kondycję włosów trudno prawidłowo ocenić tylko na podstawie ich wyglądu. Najlepszym rozwiązaniem, kiedy od dłuższego czasu borykamy się z problemami włosów, jest skorzystanie z konsultacji specjalisty. Specjalista może ocenić zarówno stan włosów, jak również skóry głowy. W ramach trichoskopii, nieinwazyjnego badania skóry głowy, cebulki włosa oraz struktury łodygi dysponując zaawansowaną kamerą, można przeprowadzić analizę jakości włosa oraz stopnia odżywienia. Dzięki badaniu możemy w dużym stopniu zobaczyć co dolega włosom, czego im brakuje i jakie działania warto podjąć, aby poprawić zarówno kondycję skóry głowy, jak i łodygi włosa. - mówi Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Czym może grozić przesuszenie włosów?

Nieprawidłowymi nawykami i brakiem ochrony przed czynnikami zewnętrznymi możemy narazić nasze włosy na zniszczenia, którego będą wymagały długiej regeneracji. Przesuszenie grozi kruszeniem się włosów i ich łamliwością. Włosy osłabione i przesuszone są bardziej podatne na uszkodzenia chemiczne i fizyczne, co może drastycznie pogarszać jeszcze ich kondycję. Niewłaściwie postępując możemy praktycznie przesuszyć każdy rodzaj włosów, zarówno te suche naturalnie, jak normalne, a nawet przetłuszczające się. Dlatego tak istotna jest właściwa ochrona włosów latem i dobrze dobrana pielęgnacja, a w razie potrzeby regeneracja.

Po pierwsze ochrona

Latem, przy zbyt długiej lub intensywnej ekspozycji słonecznej, pod wpływem kontaktu włosów ze słońcem, mogą otwierać się łuski tworzące naturalną barierę ochronną. Wówczas promienie UV będą wnikać w strukturę włosa i niszczyć warstwę korową. Zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż walczyć ze skutkami m.in. przesuszenia włosów, dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o ochronę włosów latem, stosując preparaty z filtrem UV. Równie destrukcyjny wpływ na włosy, prowadzący do ich przesuszenia ma częsty kontakt z chlorowaną i morską wodą. Aby ograniczyć skutki tego zjawiska, należy w pierwszej kolejności dokładnie wypłukać z włosów resztki chloru lub soli oraz zastosować na przykład głęboko nawilżającą maskę.

Po drugie pielęgnacja z nawilżaniem i skuteczna regeneracja

Przesuszone włosy wymagają większej uwagi, gdyż są bardziej delikatne, kruche i podatne na zniszczenia. Dlatego skupiając się na ich pielęgnacji już na etapie mycia powinniśmy subtelnie się z nimi obchodzić, nie szarpiąc ich, a przy suszeniu nie pocierając włosów mocno o ręcznik. Do mycia latem warto wybierać szampony nawilżające, zawierające filtr UV oraz maski odżywcze, domykające łuski włosa. W pielęgnacji sprawdzą się także produkty odżywcze z ceramidami i lipidami oraz produkty bez spłukiwania, które zawierają polimery ochronne, zapobiegające utracie wody i zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Czasami, gdy włosy są zbyt przesuszone i osłabione, domowa pielęgnacja okazuje się niewystarczająca. Wówczas warto sięgnąć po zabiegi dostępne w gabinetach trychologicznych.

- Ciekawym odkryciem, chętnie wykorzystywanym do zabiegów regeneracji włosów, jest puder perłowy, uzyskiwany z autentycznych czarnych pereł japońskich. Zawiera m.in. proteinę perłową zwaną conchiolin, która według wzoru strukturalnego odpowiada dokładnie ludzkiej keratynie i pozwala dokładnie regenerować łodygę włosa. Dodatkowo proces regeneracji jest długotrwały, ponieważ proteina perłowa zawiera 20 niezbędnych aminokwasów, które są potrzebne do wytworzenia ciała włosa. Można także z sukcesem wykorzystać do regeneracji ekstrakt z zielonego kawioru, który ma właściwości higroskopijne, co zapewnia włosom idealne nawilżenie i utrzymanie hydratacji. Dodatkowo ze względu na dużą ilość witamin i minerałów, chroni łodygę włosa przed szkodliwym promieniowaniem - wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog i biotechnolog z Instytutu Trychologii.

Świadoma ochrona i odpowiednia pielęgnacja to najbardziej efektywny sposób, aby uniknąć przesuszenia włosów.

