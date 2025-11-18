Pierś z kurczaka ma białe ślady? To poważny sygnał

Białe prążki na piersi kurczaka powstają na skutek tzw. choroby białych włókien, która często występuje u kurcząt hodowanych w bardzo szybkim tempie. W takim przypadku mięśnie rosną tak szybko, że nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu, co prowadzi do mikrouszkodzeń włókien mięśniowych. Kurczak "naprawia" te uszkodzenia, zastępując je tłuszczem i tkanką łączną, które tworzą widoczne białe paski. Obecność prążków świadczy więc o intensywnej hodowli ptaka. Mięso może być przez to nieco twardsze i mniej soczyste, ale nadal jest bezpieczne do spożycia, o ile jest świeże. Można je normalnie ugotować i podać na posiłek.

Co oznacza tęczowy połysk na drobiu? Czy mięso jest zepsute?

Tęczowy połysk na mięsie z kurczaka pojawia się głównie przez krojenie i światło. Podczas porcjowania mięsa jego włókna lekko się przesuwają i nierówno układają na powierzchni. Kiedy pada na nie światło słoneczne lub z lampy, odbija się w różny sposób, tworząc kolorowy efekt przypominający tęczę. Kolorowe pręgi mogą być bardziej widoczne na cienko pokrojonych kawałkach mięsa lub na wilgotnej powierzchni. To tylko zjawisko optyczne i nie oznacza, że mięso jest nieświeże i niebezpieczne do zjedzenia.

Kiedy wyrzucić kurczaka? Zwróć uwagę na jego wygląd

Nie warto jeść mięsa, które przede wszystkim ma śliską lub lepką powierzchnię. Uwagę powinien zwrócić też nieprzyjemna lub kwaśna woń. O nieświeżości kurczaka może świadczyć także kolor, zwłaszcza gdy przybiera szarozielonej barwy lub miejscowo staje się matowe. Należy pamiętać, że takie mięso nie powinno być spożywane i może być niebezpieczne dla zdrowia. Zatrucie pokarmowe to tylko wierzchołek problemów, jakie mogłoby to wywołać. Jeśli mamy wątpliwości do jakości mięsa, warto je dokładnie obejrzeć i nie ryzykować.

