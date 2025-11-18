Łazanki z kapustą i grzybami często pojawiają się na wigilijnym stole, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby włączyć je do codziennego jesiennego menu. Wiele osób doceni jego wegetariański charakter. Ci, którzy wolą mięsne smaki, mogą dodać pokrojoną w plasterki i podsmażoną kiełbasę lub podsmażone plasterki aromatycznego boczku.

Składniki Ciasto szklanka mąki;

jajko;

sól Farsz 40 dag kapusty kiszonej;

5 dag grzybów suszonych;

cebula;

sól;

pieprz;

2 łyżki masła.

Przygotować łazanki: z mąki, jajka, soli i 4 łyżek ciepłej wody zagnieść dość twarde ciasto. Rozwałkować placki i rozłożyć na czystej ściereczce, aby nieco przeschły. Placek posypać lekko mąką, zwinąć w rulon i pokroić w dwucentymetrowe paski. Paski pokroić w kwadraciki. Łazanki gotować 5-7 min. w posolonym wrzątku, zahartować zimną wodą, odcedzić. Wymieszać z oliwą lub masłem, aby się nie posklejały. Połączyć z przygotowaną uprzednio kapustą z grzybami, a następnie zapiec w piekarniku lub podsmażyć na patelni.

Grzyby namoczyć na noc, ugotować w tej samej wodzie, w której się moczyły, odcedzić i pokroić w paski. Wywar zachować. Kapustę i obraną cebulę posiekać. Cebulę zeszklić na 1 łyżce masła, dodać kapustę i grzyby wraz z wywarem. Gotować 1 godz. pod przykryciem, następnie przyprawić i gorącą wymieszać z łazankami.

Kuchnia Canva Pro INTERIA.PL