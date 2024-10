Dosyp do wody i spryskaj włosy raz w tygodniu. Efekt jak po wyjściu od fryzjera

Co daje nam woda z solą na włosy?

Woda z solą to jeden z najstarszych, naturalnych sposobów na podkreślenie skrętu włosów. Jej działanie opiera się głównie na właściwościach soli morskiej, która ma zdolność pochłaniania wilgoci, dzięki czemu dodaje pasmom lekkości i objętości.

Woda z solą jest znana ze swojej zdolności do podkreślania naturalnego skrętu włosów. Sól morska pomaga wzmocnić fale i loki, nadając im wyrazisty kształt. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób z kręconymi lub falowanymi włosami, które chcą podkreślić swój naturalny skręt bez użycia drogeryjnych produktów do stylizacji, które często sprawiają, że pasma wyglądają na nadmiernie obciążone.