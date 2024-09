Oczywiście nie każda z nas jest w stanie poradzić sobie z kompleksami na punkcie wysokiego czoła i w pełni je zaakceptować. Istnieje jednak kilka możliwości, aby je ukryć. Pierwszym z nich jest po prostu odpowiedni makijaż, a dokładnie konturowanie. Do tego celu będziemy potrzebować bronzera w kremie lub pudrze oraz pędzla z miękkim włosiem. Aby optycznie zmniejszyć wysokie czoło, nałóż kosmetyk na skronie oraz pod linię włosów i dokładnie rozblenduj. Do konturowania wybieraj kosmetyki o matowym wykończeniu, gdyż bronzery z rozświetlającymi drobinkami jedynie przyciągną uwagę do miejsca, które optycznie chcesz zmniejszyć.

Grzywka zaczesana na bok to subtelniejsza alternatywa dla prostej grzywki. Dzięki niej rysy twarzy stają się łagodniejsze, a czoło mniejsze. Do jej stylizacji można używać zarówno szczotki jak i prostownicy.

Fryzura w stylu long bob, będzie wymagała odważniejszego cięcia, szczególnie jeśli jesteś posiadaczką długich włosów. W celu uzyskania tej fryzury tył włosów oraz boki zostaną wycieniowane tak, by wydłużały się ku przodowi co sprawi, że uwaga skupi się na dolnej części twojej twarzy. Do tego cięcia pasuje zarówno grzywka prosta jak i boczna co sprawia, że można stylizować ją na kilka różnych sposobów.