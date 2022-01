Szybki trening spalający tłuszcz

Styczeń to tradycyjnie już miesiąc, w którym siłownie i kluby fitness dosłownie pękają w szwach. Do sezonu bikini pozostało już zaledwie kilka miesięcy, więc to ostatni dzwonek by zrzucić zbędne kilogramy, poprawić stan skóry i wzmocnić mięśnie. Dla osób, które od ćwiczeń w większym gronie wolą trening domowy, Monika Kołakowska przygotowała skuteczny zestaw ćwiczeń spalających tłuszcz. Do dzieła!

Wideo youtube