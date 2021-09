Taki makijaż postarza. Nie popełniaj tych błędów

Nie przesadzaj z podkładem

Nie trzeba być profesjonalną makijażystką, żeby za pomocą makijażu podkreślić urodę. Zazwyczaj wystarczy kilka kosmetyków, by skóra stała się promienna. Należy pamiętać jedynie o kilku zasadach.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest nie tylko dobieranie za jasnego lub za ciemnego podkładu, ale także nakładanie go w nadmiernej ilości. Wbrew pozorom zbyt duże krycie nie sprawi, że skóra stanie się wygładzona.

W ten sposób nabierze nienaturalnego wyglądu, a przy tym postarzy nawet o kilka lat. Podkład powinien wyrównać koloryt i rozpromienić twarz, dlatego też istotne jest nakładanie go w odpowiedniej ilości.



Reklama

Unikaj pełnego matu

Nałożony na skórę podkład powinien zostać utrwalony pudrem. W tej kwestii błędem jest dążenie do uzyskania pełnego matu. Lepiej skupić na pudrach, które rozświetlą skórę, dodadzą naturalnego blasku i świeżości.

Zdjęcie Ciemne pomadki zdecydowanie lepiej zostawić na wielkie wyjścia, a na co dzień stawiać na jaśniejsze / 123RF/PICSEL

Jeśli jednak posiadaczki cery tłustej i mieszanej wolą korzystać z pudru matującego, to muszą pamiętać o nakładaniu go w małych ilościach, by skóra nadal wyglądała lekko, świeżo i zdrowo.



Pożegnaj się z przerysowanymi ustami

Wielu kobietom zależy na dokładnym podkreśleniu ust. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na kolor pomadek. Ciemne odcienie zdecydowanie lepiej zostawić na wielkie wyjścia, a na co dzień stawiać na jaśniejsze, dzięki którym usta będą pełniejsze i nie sprawią, że twarz będzie wyglądać na starszą.

Ponadto podkreślając usta konturówką, warto pamiętać, by robić to delikatnie, by uzyskać naturalny efekt.

Zdjęcie Warto skupić się na pudrach, które rozświetlą skórę, dodadzą naturalnego blasku i świeżości / 123RF/PICSEL

Skup się na oprawie oczu

Podczas malowania powiek należy pamiętać, by nie używać tylko ciemnych cieni. W ten sposób twarz uzyska kilka dodatkowych lat. Rozwiązaniem może być nałożenie na powiekę jasnego cienia, który ją rozświetli.

Jeśli jednak zależy nam na nałożeniu ciemnego cienia, to powinien się on znaleźć w zewnętrznym kąciku. Dodatkowo lepiej unikać mocnego tuszowania dolnych rzęs.



Ostatnią kwestią, ale równie ważną są brwi. By uniknąć postarzenia, należy pamiętać o odpowiednim kolorze kosmetyków. Zbyt ciemne i przerysowane brwi mogą zniszczyć efekt najstaranniej wykonanego makijażu.

Czytaj więcej:



Cienkie brwi powracają. Warto się na nie zdecydować?

Shullet. Ta fryzura będzie hitem jesieni 2021



Kobido: Starożytna droga do piękna



Zobacz także: