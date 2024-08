Co to są "kurze łapki" i dlaczego powstają?

Kurze łapki to określenie na zmarszczki, które pojawiają się w kącikach oczu niezależnie od wieku. Skąd się biorą? Głównymi przyczynami ich powstawanie są przede wszystkim upływ czasu oraz budowa skóry pod oczami, która jest wyjątkowo cienka i delikatna. Ma tylko pół milimetra grubości, nie posiada gruczołów łojowych i potowych, a dodatkowo nieustannie pracuje. Szacuje się, że mięsień okrężny oka może wykonywać nawet 20 tysięcy ruchów dziennie.

Co jeszcze, prócz wymienionych wyżej przyczyn, powoduje powstawanie kurzych łapek? Do najczęstszych powodów zaliczamy:

Retinol, czyli forma witaminy A, jest znany ze swoich właściwości przeciwzmarszczkowych oraz stymulujących produkcję kolagenu. Krem z retinolem należy jednak wprowadzać stopniowo, zaczynając od produktów z jego niskim stężeniem. Ważne jest również, aby podczas stosowania kremu z retinolem używać kosmetyków z filtrami UV, ponieważ może on zwiększać wrażliwość skóry na słońce.

2. Kremy z witaminą C

Witamina C jest silnym antyoksydantem, który pomaga w walce z wolnymi rodnikami i stymuluje produkcję kolagenu. Produkty z witaminą C możemy wprowadzić do naszej porannej i wieczornej rutyny pielęgnacyjnej.