W sezonie jesiennym 2024 na topie będą naturalne odcienie blondów. Zamiast sztucznie rozjaśnionych pasm, modne staną się ciepłe, stonowane barwy, które lepiej współgrają z różnymi typami urody. W przeciwieństwie do intensywnie rozjaśnianych włosów te naturalne kolory dodadzą twarzy świeżości i subtelności. Trend ten z pewnością spodoba się kobietom po 50-tce, które chcą odświeżyć swój wygląd w łagodny sposób.

Blond to dobry wybór na jesień

Jennifer Aniston już zdecydowała się na ciepły blond z delikatnym, naturalnym odrostem, co podkreśla jej promienną cerę. Tego typu fryzura jest nie tylko modna, ale i praktyczna, ponieważ nie wymaga częstych wizyt u fryzjera. Ciepłe blondy świetnie komponują się z jesiennymi stylizacjami, dodając im lekkości i elegancji. Warto postawić na ten odcień, jeśli chcemy wyglądać młodziej, ale bez drastycznych zmian. Ten naturalny trend podkreśla urodę, nie przytłaczając jej sztucznością. Blondy w sezonie 2024 mają być harmonijnym dopełnieniem kobiecego wizerunku.

Podobną fryzurę wybrała również polska celebrytka Małgorzata Rozenek-Majdan. Jej naturalne połączenie blondu z delikatnym odrostem dodaje uczesaniu elegancji i delikatności. Taki wygląd podkreśla subtelny urok i sprawia, że całość prezentuje się świeżo. Fryzura ta jest modna i praktyczna, dzięki czemu nie wymaga częstych poprawek. Subtelny blond z odrostem świetnie pasuje do różnych typów urody, co czyni ten wybór uniwersalnym.