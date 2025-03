Buttercream blonde to ciepły, kremowy odcień blondu, który zainspirowany został kolorem masła. Jest to jasny kolor, jednak zdecydowanie subtelniejszy od popularniej platyny, zarazem jest jaśniejszy niż złocisty blond. Charakteryzuje się on delikatnymi refleksami i naturalnym przejściem różnych tonów. To sprawia, że fryzury o tym kolorze wyglądają miękko i świetliście.