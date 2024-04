Stań przy ścianie i oprzyj się o nią wygodnie plecami. Patrz przed siebie, następnie podnieś głowę do góry. W tej pozycji wytrzymaj 10 sekund. Następnie opuść głowę ku dołowi, przybliżając brodę do mostka — również na 10 sekund. Wróć do pozycji wyjściowej. Odwróć głowę w prawo i w lewo, utrzymując ją na każdej stronie taką samą ilość czasu. Całość powtórz kilkanaście razy.