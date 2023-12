Jak dodać objętości włosom? Wszystkie akcesoria masz już w domu

Oklapnięte, przylegające do głowy włosy sprawiają, że fryzura wydaje się nie mieć objętości, a włosy wyglądają “płasko". Jak dodać objętości włosom? Okazuje się, że istnieje pewien trik do wykonania, którego potrzebujesz jedynie lakieru do włosów, suszarki i klamry do włosów. Matt Newman przypomniał trik z lat 80 na fryzurę pełną objętości - młode pokolenie pokochało tę metodę.

Potrzebujesz trzech minut, by unieść fryzurę

Matt Newman krok po kroku tłumaczy i pokazuje jak dodać objętości włosom:

Spryskaj szczotkę lakierem do włosów. Przeczesuj dokładnie włosy od czoła ku potylicy. Zepnij włosy na czubku głowy, używając klamry. Spryskaj włosy lakierem i upewnij się, że żadne niesforne pasmo nie wymsknęło się z zapięcia. Użyj suszarki do włosów - kieruj strumień zimnego powietrza w górę. Uwolnij włosy z klamry i podziwiaj efekty. Prosta metoda, która pomoże ci unieść fryzurę w zaledwie trzy minuty.

Matt Newman zwraca uwagę, że najważniejszym elementem sprawiającym, że trik działa, jest wykorzystanie strumienia zimnego powietrza w suszarce. Należy nim potraktować cebulki uniesionych do góry włosów.



Kim jest Matt Newman?

Jak dodać objętości włosom? To tylko jedna z bogatego portfolia Matta Newmana. Matt, a właściwie Matthew Newman to amerykański stylista włosów i influencer. Zdobył ogromną popularność i rzeszę fanów dzięki poradom i trikom dotyczącym pielęgnacji włosów i układania efektownych fryzur, którymi dzieli się na TikToku. Matt Newman działa także w innych mediach społecznościowych - jego rolki można znaleźć na Facebooku, a profil Matta na Instagramie “mattloveshair" ma 807 tysięcy obserwujących. Większość trików i porad mężczyzna sprawdza i prezentuje na własnych włosach, może się bowiem poszczycić bujną, długą i efektowną fryzurą.

