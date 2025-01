Viralowy szampon z dodatkami

Na swoim profilu Instagramowym @towietrycholog trycholog kliniczny Olga Poniatowska dzieli się z obserwującymi cennymi radami w zakresie dbania o włosy i skórę głowy. Zgromadziła już imponujące 373 tysiące fanów, którzy chętnie korzystają z rad doświadczonej i wiarygodnej kosmetolożki. Olga stara się także walczyć i przestrzegać przed szkodliwymi pomysłami DIY (Do It Yourself - Zrób To Sam), które użytkowniczki mediów społecznościowych wrzucają w przestrzeń Internetu, a które mogą poważnie zaszkodzić kondycji owłosionej skóry głowy.

Rozwiń

Najnowszy przepis na "ulepszenie szamponu" polegający na zakupie specyfiku koniecznie w przeźroczystej butelce i włożeniu do niego pokrojonych kawałków świeżego imbiru, gałązek rozmarynu, cynamonu i goździków na pierwszy rzut oka może wydawać się ciekawy i inspirujący.

Imbir ma wszak właściwości rozgrzewające, co może pomóc w pobudzeniu cebulek włosowych do wzrostu, rozmaryn znany jest ze swoich pielęgnacyjnych właściwości, a jego ekstrakt od dawna jest "Złotym Graalem" podczas zapuszczania kosmyków. Jednak włożenie świeżych produktów do butelki z szamponem i mycie tą miksturą włosów nie zapewni, jak wynika z przedstawionego przez Olgę Poniatowską filmiku, efektów w postaci długich, zdrowych i silnych włosów.

Ostra reakcja na internetową ściemę

Na filmiku trycholożka przygląda się recepturze z niedowierzaniem. Gdy filmik się kończy, Poniatowska nie szczędzi temu pomysłowi słów krytyki. - Dodawanie czegokolwiek do szamponu, kremu czy innego kosmetyku może wywołać nieprzewidywalne reakcje nie tylko w tej butelce szamponu, ale również na twojej skórze głowy - mówi. Specjalistka od zdrowych włosów nie przebiera w słowach, gdy chodzi o propagowanie w Internecie szkodliwych dla zdrowia "scamów". - Widać, że niektóre hobbystki nie zgłębiły nawet podstaw chemii kosmetycznej wciskając ci tego typu kity - grzmi do kamery.

Rozmaryn, imbir, goździki, cynamon - takich dodatków nie dodawaj do szamponu CanvaPro INTERIA.PL

Jej wzburzenie jest odpowiednią reakcją i próbą "zduszenia w zarodku" rozpoczynającego się trendu, który może spowodować efekty odwrotne do obiecanych, a wręcz spowodować wypadanie włosów. Wyjaśnia także, że pokrojone świeże zioła i produkty nie mają szans zadziałać tak, jak wydobywane z nich specjalne ekstrakty. Ponadto dodawanie ich do szamponu, czyli kosmetyku, który tylko niewielką ilość czasu ma kontakt z naszymi włosami i skórą, odbiera jakiekolwiek możliwości penetracji w głąb naskórka. - Większość tego typu hitów z kuchni na włosy to zwykła ściema - mówi. Na koniec zaznacza, że fakt, iż autorce filmiku nic złego nie stało się po używaniu tej wątpliwej skuteczności "mikstury", nie oznacza, że innym nie zaszkodzi.

Nie daj się na to nabrać i zrobić sobie krzywdy Olga Poniatowska, trycholog

Sprawdzone sposoby na piękne i zdrowe włosy

Zamiast z internetowych przepisów DIY, lepiej skorzystać ze sprawdzonych rad specjalisty CanvaPro INTERIA.PL

Na profilu trycholożki można za to znaleźć wiarygodne i sprawdzone sposoby na to, by skóra głowy i włosy były piękne i nie wypadały. Najważniejsze rady Olgi Poniatowskiej to:

Myj skórę głowy szamponem dwukrotnie,

Po każdym myciu nakładaj odżywkę od linii ucha w dół,

Raz w tygodniu stosuj peeling na skórę głowy,

Nawilżaj skórę głowy specjalnym serum,

Susz włosy do 5 minut od ich umycia,

Nie chodź spać z mokrymi włosami,

Używaj wcierek dostosowanych do twojej skóry głowy,

Nie używaj suchych szamponów.

Jeśli zastosujesz rady doświadczonego specjalisty, zamiast przepisów z viralowych filmików, możesz być pewna, że nie zaszkodzisz sobie, a zdecydowanie polepszysz stan swoich włosów.