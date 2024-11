Widok, który może przerazić. Czy wpadać w panikę?

Jedno pociągnięcie szczotką i zostaje na niej spora ilość włosów, a podczas mycia wypada ich jeszcze więcej? Taki widok faktycznie może być przykry, a nawet stresujący.

Kiedy zauważymy u siebie nasilający się problem wypadających włosów, zawsze warto pierwsze kroki skierować na podstawowe badania, by stwierdzić brak niedoborów, czy zaburzeń hormonalnych, które także mogą wpływać na taki stan rzeczy.

Pomocna także może okazać się wizyta u trychologa. Jednak bez względu na wyniki tych wizyt, w domowym zaciszu możemy wspomagać się naturalnymi, prostymi zabiegami, które wzmocnią nasze włosy i pomogą ograniczyć problem ich utraty.

Jedną z metod jest stosowanie wcierek do skóry głowy. Wcierki do włosów cieszą się ogromną popularnością jako skuteczny sposób na poprawę kondycji włosów oraz skóry głowy. Wpływają one nie tylko na wzmocnienie cebulek, ale także mogą przyczynić się do wzrostu nowych włosów, regulacji wydzielania sebum i nawilżenia skóry głowy.

Często jednak pojawia się pytanie, jak dokładnie działają wcierki, na co zwrócić uwagę podczas ich stosowania oraz jakie produkty warto wybrać. Na koniec, zaproponuję przepis na domową wcierkę, którą możesz przygotować samodzielnie.

Jak działają wcierki? Ważnie jest nie tylko "co", ale i "jak"

Wcierki to produkty o skoncentrowanym składzie, które są nakładane bezpośrednio na skórę głowy, a nie jak chociażby odżywki, czy maski do włosów - na długość włosa.

Dzięki aplikacji blisko cebulek włosów, składniki aktywne mają szansę szybciej dotrzeć do mieszków włosowych i pobudzić ich aktywność. Ich działanie zależy od zawartych składników - mogą przyspieszać krążenie krwi w skórze głowy, nawilżać, odżywiać i stymulować wzrost włosów.

Wcierki wspomagają także walkę z problemami skórnymi, takimi jak nadmierne przetłuszczanie się, łupież czy łuszczenie skóry głowy.

Przy nakładaniu wcierki ważny jest nie tylko jej skład, ale to, w jaki sposób to robimy. Kluczem do sukcesu jest... regularność. Wcierki stosowane okazjonalnie nie przyniosą spektakularnych efektów. Zazwyczaj zaleca się ich stosowanie 2-4 razy w tygodniu, choć niektórych produktów możemy używać codziennie.

Istotny jest także sposób aplikacji. Wcierkę najlepiej nakładać bezpośrednio na skórę głowy, dzieląc włosy na sekcje, by dotrzeć do każdego miejsca. Warto przy tym wykonać krótki masaż skóry głowy, co zwiększa krążenie krwi i ułatwia wnikanie składników odżywczych. Masaż możemy wykonać własnymi palcami lub masażerami do głowy, które są dostępne w większości drogerii kosmetycznych.

Składniki, na które warto zwrócić uwagę. Które z nich faktycznie dają efekty?

Jednak pierwszy krok w przygodzie z wcierkami zaczyna się od... wyboru wcierki. Na co zwrócić uwagę w jej składzie i czego tam szukać? Okazuje się, że godnym uwagi składnikiem jest kozieradka.

Zawiera fitoestrogeny, które wzmacniają cebulki, przyspieszają wzrost nowych włosów oraz redukują ich wypadanie. Dodatkowo kozieradka działa łagodząco na skórę głowy i może pomóc w redukcji łupieżu. Wcierki zawierające tę roślinę są dostępne w aptekach i drogeriach, ale możemy ją z powodzeniem przygotować także w domowym zaciszu.

Składniki:

1 łyżka nasion kozieradki,

150 ml wrzącej wody.

Sposób przygotowania i stosowania:

Zalej nasiona kozieradki wrzącą wodą i odstaw na około 15 minut do zaparzenia. Po ostygnięciu odcedź płyn i przelej do buteleczki z atomizerem. Stosuj wcierkę na czystą skórę głowy, najlepiej wieczorem. Pozostaw wcierkę na noc, bez spłukiwania, by składniki miały czas na działanie.

Pokrzywa i czarna rzepa genialnie wzmocnią włosy

Często na drogeryjnych półkach możemy spotkać też wcierkę z czarnej rzepy. Jej zapach jednak może nie przypaść do gustu każdemu. Warto jednak nieco przekonać się do tego preparatu, gdyż jest bogaty w siarkę, która jest kluczowym składnikiem keratyny - budulca włosów. Wcierki z czarną rzepą pomagają zahamować wypadanie włosów, zmniejszyć przetłuszczanie i pobudzić cebulki do wzrostu. Zapach wcierki może być intensywny, ale efekty są warte poświęcenia.

Bardziej przyjemną alternatywą, jeżeli chodzi o zapach, będzie wcierka z pokrzywy. Zawiera ona witaminy A, C, K, a także minerały takie jak krzem, magnez i cynk, które wzmacniają włosy i poprawiają kondycję skóry głowy. Wcierki z pokrzywy polecane są do włosów przetłuszczających się, ponieważ regulują wydzielanie sebum, a jednocześnie odżywiają cebulki włosowe.



