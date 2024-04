Pierwszym podstawowym zabiegiem, o którym nie należy zapominać, jest złuszczanie martwego naskórka. Mocne peelingi chemiczne czy kosmetyczne powinny być stosowane nie częściej niż dwa razy w tygodniu, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia bariery hydrolipidowej skóry. Jednak na rynku dostępne są również żele myjące z drobinkami peelingującymi oraz delikatne kosmetyki umożliwiające złuszczanie martwego naskórka, które można stosować codziennie.

Powszechnie zaleca się stosowanie peelingów na noc. Jednak Carrie Gross, żona światowej sławy dermatologa i twórcy kosmetyków do pielęgnacji skóry — dr Denissa Grossa, zapytana przez portal gazeta.pl o swoją codzienną pielęgnację zdradza, że złuszcza naskórek rano. Zdaniem kobiety, która słynie z promienistej i gładkiej cery, peeling sprawia, że makijaż dłużej się utrzymuje, a jej skóra przez cały dzień doskonale się prezentuje. Carrie Gross, choć może sobie pozwolić na dowolny zabieg kosmetyczny, podkreśla, że kluczem do gładkiej cery i przeciwdziałania starzeniu się skóry jest domowa pielęgnacja.

Obok peelingu niezwykle istotne jest też odpowiednie oczyszczenie cery. Produkty myjące powinnyśmy dobierać do swojej cery i upodobań. Ważne by pamiętać o oczyszczaniu zarówno rano, jak i wieczorem. O ile poranna toaleta wymaga jedynie przemycia twarzy produktem myjącym, o tyle wieczorem konieczne jest dwufazowe oczyszczanie — powinny stosować je zarówno panie, które na co dzień noszą makijaż, jak i te, które nie mają w zwyczaju nakładać make-upu. W pierwszym etapie oczyszczania używamy kosmetyków do demakijażu, które pomogą nie tylko usunąć podkład czy cienie do powiek, ale także filtry przeciwsłoneczne, które nakładamy wraz z kremem — właśnie dlatego nawet jeśli nie nosimy makijażu, ale nakładamy na twarz preparaty z UV, powinnyśmy pamiętać o usunięciu ich ze skóry przed wieczornym odpoczynkiem. W kolejnym kroku myjemy twarz, dzięki czemu pozbędziemy się resztek kosmetyków i wszelkich zabrudzeń.